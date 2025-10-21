El Cor de Teies estrenarà al Kursaal «Kintsugi», un viatge poètic i musical sobre la fragilitat

El Cor de Teies estrenarà aquest dissabte a les 8 del vespre al teatre Kursaal de Manresa, el seu nou projecte artístic, Kintsugi, un espectacle que combina poesia, música i dansa per reflexionar sobre la bellesa de les imperfeccions i la força de la fragilitat.
Un espectacle que transforma les cicatrius en art
Format per una trentena de dones de Santpedor i d'altres municipis del Bages, el Cor de Teies proposa amb Kintsugi un viatge emocional i introspectiu que pren com a punt de partida la tècnica japonesa del mateix nom: reparar amb or les peces trencades per convertir les cicatrius en un signe de bellesa i resistència.
El muntatge convida el públic a mirar cap endins, a acceptar el pas del temps i a retrobar el valor de la senzillesa. Tal com explica la formació, la proposta vol "embellir les cicatrius" i "sargir el que deixem enrere amb el que anhelem", una metàfora de la transformació i la curació interior.
Poemes d'Olga Molina i música d'Anaïs Vila
L'espectacle inclou una dotzena de poemes musicats que formen part del poemari Cercle de foc (Ed. Cercle d'Estudis d'Avià), d'Olga Molina Jiménez. La música és obra d'Anaïs Vila, també de Santpedor, i els arranjaments vocals són seus, mentre que els instrumentals han estat elaborats per Pep Soler.
El Cor de Teies estarà dirigit per Marc Reguant Vila i comptarà amb la participació dels músics Jaume Sonet Ventosa (piano) i Anna Costa Pla (violoncel). A més, el muntatge incorpora les col·laboracions de Marta Rabaneda Espinalt en la direcció escènica i la dansa, Olga Molina com a rapsoda i Eva Subirana en les il·lustracions i el disseny visual.
Del Convent de Sant Francesc al Kursaal
Kintsugi va tenir una preestrena el passat Sant Joan al Convent de Sant Francesc de Santpedor, en dues sessions que van exhaurir totes les entrades i van rebre una molt bona acollida del públic.
Després d'aquell èxit, el Cor de Teies portarà ara l'espectacle a la sala gran del Kursaal de Manresa. Les entrades ja estan a la venda a les taquilles del teatre -de dilluns a dissabte de 10 h a 13 h i de dimarts a dissabte fins a les 18 h- i al web del teatre. El preu és de 15 euros (10 euros per a menors de 30 anys, majors de 65 i titulars del Carnet Galliner).