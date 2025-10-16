El Kursaal acull «Gola», l'espectacle d'Oriol Pla que reflexiona sobre el consum i la buidor

La Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa acollirà aquest divendres, 17 d'octubre, a les 8 del vespre, Gola, una proposta escènica creada per Pau Matas Nogué i Oriol Pla Solina. L'espectacle, protagonitzat pel mateix Pla, explora el consum compulsiu i la buidor existencial a través d'un llenguatge híbrid entre el teatre, la dansa i la performance.
Un retrat de la voracitat contemporània
Gola parteix de la idea de la "gola" entesa com a necessitat i vici d'engolir en excés tot allò que desitgem o que ens fan desitjar. En aquest punt de partida, Oriol Pla construeix un viatge escènic intens i canviant, en què l'actor-personatge s'enfronta a la pròpia insatisfacció i a la trampa de voler-ho abastar tot.
L'obra juga constantment amb els límits entre la veu i la paraula, entre la performance i el teatre, entre el moviment i la dansa, i entre el bufó i el clown. Aquest caràcter fronterer serveix per posar en relleu la fragilitat humana i la dependència de les il·lusions i els desitjos que sovint ens imposa la societat del consum.
De Temporada Alta al Kursaal
Després d'estrenar-se al Festival Temporada Alta del 2024 i passar per la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya, Gola arriba ara a Manresa en el marc de la programació de tardor del Kursaal. L'espectacle ha rebut un ampli reconeixement, destacant especialment el Premi a la millor interpretació per Oriol Pla en la darrera edició dels Premis Teatre Barcelona.
El muntatge es caracteritza per la seva capacitat de fusionar llenguatges i per la gran entrega física i emocional del seu protagonista, que ha consolidat Oriol Pla com una de les veus més singulars del panorama teatral català.
Venda d'entrades
Les entrades per veure Gola tenen un preu de 18 euros (15 euros per a majors de 65 anys i carnet Galliner, i 6 euros per a menors de 30 anys). Es poden adquirir a les taquilles del Teatre Kursaal o a través del web de l'equipament.