El Pot Petit celebra 15 anys amb doble concert al Kursaal

La sala gran del Kursaal de Manresa acollirà aquest diumenge dos concerts d'El Pot Petit, que torna a la ciutat per presentar el seu espectacle El gran salt, amb el qual celebra 15 anys de trajectòria musical. Les dues funcions, a les 4 i a 2/4 de 7 de la tarda, han esgotat les entrades amb setmanes d'antelació, confirmant l'alta expectació que desperta el grup familiar.
Un viatge per les aventures del Pot Petit
A El gran salt, la Jana i el Pau repassen les aventures viscudes dins d'aquell pot petit que van donar a conèixer fa quinze anys. Des de llavors, la seva trajectòria no ha parat de créixer, sumant històries, personatges i amics que ara comparteixen amb el públic en un espectacle pensat per emocionar i divertir a parts iguals.
Una gira que arriba al final
La gira d'El gran salt es va iniciar a la tardor de 2024 i, després de recórrer durant més d'un any pobles i ciutats arreu dels Països Catalans, arribarà al seu punt final el gener de 2026 amb unes funcions especials al Teatre Victòria de Barcelona.
El vincle amb Manresa
No és la primera vegada que el grup triomfa al Kursaal. Ja el 2019, en el marc de la gira de celebració dels 10 anys, El Pot Petit va programar tres concerts a la sala gran que van estar a punt d'exhaurir totes les entrades. Ara, sis anys després, el públic manresà torna a respondre omplint les butaques per celebrar el quinzè aniversari del grup.