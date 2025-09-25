Les cançons dels Esquirols reviuran al Kursaal amb l'espectacle «Passejant Esquirols»

Aquest dissabte, 27 de desembre, a les 8 del vespre, el Teatre Kursaal de Manresa acollirà l'espectacle Passejant Esquirols, un homenatge al llegendari grup de cançó catalana Esquirols. La proposta, que combina música, teatre i dansa, es presenta dins el Cicle d'Arrel i és el pòrtic de la 28a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
Un grup icònic de la cançó catalana
Els Esquirols van néixer el 1969 al Collsacabra (Osona), en un context de canvis històrics i de resistència cultural. Cantar en català en plena dictadura era tot un repte, i la banda es va convertir en una veu de referència. Inicialment, la formació estava integrada per Josep Casadesús, Joan Crosas, Joan Vilamala, Jaume Font, Rosa Maria Sadurní i Pep Molas, als quals més tard s'hi van afegir Dolors Roca, Rafael Sala i Ramon Estrada.
Tot i que es van dissoldre el 1986, moltes de les seves cançons han sobreviscut al pas del temps i han esdevingut himnes compartits per diverses generacions.
L'espectacle Passejant Esquirols
La Coral Sant Jordi, la Coral Esquirols i l'Arrels Simphonic Band, sota la direcció de Carles Rulló i Besora i Josep Rodriguez Ragues, s'uneixen en aquest espectacle per reviure els grans èxits del grup. La proposta vol oferir un viatge sonor i visual que recuperi la força de les lletres i melodies dels Esquirols i que el públic pugui gaudir de manera intergeneracional: avis, pares i fills compartint les mateixes cançons.
La combinació de música, teatre i dansa aportarà un toc innovador a aquest homenatge, que vol ser més que un concert: una experiència viva i emotiva.
Entrades gairebé exhaurides
Les entrades per assistir a Passejant Esquirols estan pràcticament exhaurides. Els preus oscil·len entre els 6 i els 30 euros, amb descomptes per a menors de 30 anys, majors de 65 i amb el Carnet Galliner. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o al web del teatre.