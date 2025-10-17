El Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós acollirà l'espectacle màgic i musical de Jordi Quimera

El Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages acollirà aquest diumenge, 19 d'octubre, l'espectacle Jordi Quimera Live!, una proposta de màgia, humor i música en directe pensada per a tots els públics. La funció forma part de la Xarxa d'Espectacles Familiars i començarà a les 6 de la tarda.
Màgia, humor i música per a tota la família
L'il·lusionista Jordi Quimera, reconegut pel seu estil fresc, polifacètic i participatiu, arriba a Sant Fruitós amb un espectacle de gran format que combina grans il·lusions, moments còmics i intervencions musicals. Jordi Quimera Live! és una proposta visual i dinàmica, capaç de sorprendre tant el públic infantil com l'adult.
L'artista convida els espectadors a viure una experiència escènica viva i inclassificable, on la màgia, la comèdia i la música es fonen per crear una vetllada plena de ritme i emoció. L'espectacle destaca pel seu component artístic i per la proximitat amb el públic, que és part activa del xou.
Les entrades tenen un preu a partir de 6 euros i es poden adquirir a través del web de Codetickets.