Els secrets familiars i el misteri es barregen a «La presència», aquest cap de setmana al Kursaal

La Sala Gran del Kursaal de Manresa acollirà aquest cap de setmana La presència, una comèdia amb tocs de misteri i emoció escrita per Carmen Marfà i Yago Alonso, amb direcció de Pau Carrió. L'espectacle, protagonitzat per Anna Sahun, Pau Roca, Marc Rodríguez i Nausicaa Bonnín, planteja un viatge emocional a través dels secrets i les ferides d'una família.
Una comèdia amb misteri i secrets familiars
La presència arriba a Manresa amb dues funcions -dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda- per oferir una comèdia teatral amb rerefons emocional i un toc sobrenatural. L'obra, escrita per Carmen Marfà i Yago Alonso i dirigida per Pau Carrió, reuneix a l'escenari quatre intèrprets de primer nivell: Anna Sahun, Pau Roca, Marc Rodríguez i Nausicaa Bonnín.
La història se centra en l'Ernest i la Sandra, dos germans que es retroben a la masia familiar per acomiadar el seu pare en els seus últims moments de vida. Amb ells hi ha el Miki, parella de la Sandra, i una metgessa del CAP que visita el malalt. Tot sembla seguir el curs natural de les coses fins que, després de la mort del pare, la campana que feia servir per avisar-los torna a sonar. Si és mort... qui l'ha fet sonar?
Entre la comèdia i el suspens
A partir d'aquest fet, La presència obre una trama de confessions i veritats amagades entre els personatges. El que semblava una vetlla familiar es transforma en un espai ple de tensions, secrets i sorpreses que barregen humor, emoció i misteri. La peça, estrenada amb èxit a la temporada passada, combina el to de comèdia amb la reflexió sobre les relacions familiars i el pes del passat.
Dues funcions i una sessió accessible
Les entrades tenen un preu de 28 euros (26 euros per a majors de 65 anys i carnet Galliner, i 6 euros per a menors de 30 anys) i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o al web del teatre.
La funció de diumenge, 19 d'octubre, a les 6 de la tarda, serà accessible: comptarà amb subtítols projectats, audiodescripció per a persones amb discapacitat visual, bucle magnètic i amplificació de so. Les persones interessades en el servei d'audiodescripció poden sol·licitar-lo a través del correu info@mees.cat o el mateix dia de la funció a les taquilles del teatre.
Proper espectacle: Els bons de Ramon Madaula
El cicle Toc de Teatre continuarà els dies 8 i 9 de novembre amb Els bons, la nova comèdia de Ramon Madaula, que serà la propera proposta que pujarà a l'escenari de la Sala Gran del Kursaal.