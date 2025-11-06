06 de novembre de 2025

Els Tirallongues celebraran la Diada de Sant Martí amb dues jornades castelleres a Manresa

La colla manresana actuarà dissabte a la plaça Europa i diumenge a la plaça Neus Català amb colles convidades

Publicat el 06 de novembre de 2025 a les 17:48
Actualitzat el 06 de novembre de 2025 a les 18:09

Els Tirallongues de Manresa celebraran aquest cap de setmana la tradicional Diada de Sant Martí, una de les cites importants del seu calendari. La festa comptarà amb dues jornades castelleres: la vigília, dissabte 8 de novembre, i la diada central, diumenge 9.

Les vigílies tindran lloc a partir de les 5 de la tarda a la plaça Europa, amb la participació dels Vailets de Gelida i els Castellers de Vacarisses, que acompanyaran la colla manresana en una actuació de germanor i ambient festiu.

L'endemà, diumenge 9 de novembre, se celebrarà la Diada de Sant Martí pròpiament dita, a partir de les 12 del migdia a la plaça Neus Català (Crist Rei). En aquesta ocasió, els Tirallongues compartiran plaça amb els Castellers de Cornellà i els Castellers de Castellar del Vallès.

La colla fa una crida als manresans i manresanes a omplir les places i donar suport en un cap de setmana que vol servir per celebrar la tradició, la cultura popular i el treball col·lectiu que defineix el món casteller.

El Canal Taronja TV retransmetrà la diada de diumenge pel seu canal de Youtube.

