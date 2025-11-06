Els Tirallongues celebraran la Diada de Sant Martí amb dues jornades castelleres a Manresa

Els Tirallongues de Manresa celebraran aquest cap de setmana la tradicional Diada de Sant Martí, una de les cites importants del seu calendari. La festa comptarà amb dues jornades castelleres: la vigília, dissabte 8 de novembre, i la diada central, diumenge 9.
Les vigílies tindran lloc a partir de les 5 de la tarda a la plaça Europa, amb la participació dels Vailets de Gelida i els Castellers de Vacarisses, que acompanyaran la colla manresana en una actuació de germanor i ambient festiu.
L'endemà, diumenge 9 de novembre, se celebrarà la Diada de Sant Martí pròpiament dita, a partir de les 12 del migdia a la plaça Neus Català (Crist Rei). En aquesta ocasió, els Tirallongues compartiran plaça amb els Castellers de Cornellà i els Castellers de Castellar del Vallès.
La colla fa una crida als manresans i manresanes a omplir les places i donar suport en un cap de setmana que vol servir per celebrar la tradició, la cultura popular i el treball col·lectiu que defineix el món casteller.
El Canal Taronja TV retransmetrà la diada de diumenge pel seu canal de Youtube.