Engega el Carnaval de Sallent amb ironia cap a les xarxes i els influencers

Sallent tornarà a convertir-se en l'epicentre festiu del Bages amb una nova edició del seu Carnaval, el més popular de la comarca, que comença aquest dijous 12 de febrer amb l'Arribada del Rei Carnestoltes i culminarà el 18 de febrer amb l'Enterro. Enguany, la temàtica irònica girarà entorn de les xarxes socials i la figura dels influencers, amb una mirada satírica a la societat digital actual.
El Carnaval de Sallent 2026 manté l'essència que l'ha fet referent a la Catalunya Central: crítica mordaç, cultura popular, implicació de les colles i una alta participació ciutadana.
Arribada amb sàtira digital i comiat tradicional
La festa arrenca aquest dijous 12 de febrer amb l'Arribada del Rei Carnestoltes, que tornarà a prendre els carrers amb el seu pregó carregat d'humor, sàtira local i referències a l'actualitat. La benvinguda marcarà l'inici oficial d'uns dies en què tot s'hi val i en què la crítica es vesteix de disfressa.
La cloenda arribarà dimarts 18 de febrer amb la vetlla i la Rua Mortuòria de l'Enterro del Rei Carnestoltes, un dels actes més emblemàtics i participats. La cerimònia, marcada pel dol simbòlic i la ironia final, posarà punt final a una setmana intensa que culminarà amb la tradicional sardinada i la festa de comiat.
Una setmana plena d'activitats
Entre l'Arribada i l'Enterro, el programa inclou actes per a tots els públics que mantenen l'estructura habitual dels darrers anys. Divendres hi haurà rua, sopar popular i cercatasques, mentre que dissabte se celebrarà la multitudinària Rua de Disfresses, considerada una de les més esperades i participades del territori.
El cap de setmana es completarà amb vermut i arròs popular, música en directe i una mostra de foc i cultura popular amb la participació d'entitats i colles locals. Dilluns serà el torn del Carnaval Infantil, pensat perquè els més petits també visquin la festa, i dimarts tindrà lloc el tradicional teatre de Carnaval abans de la vetlla final.
Amb aquesta nova edició, Sallent reafirma el seu model de Carnaval: una celebració col·lectiva que combina gresca, identitat i crítica social, capaç d'adaptar la sàtira als temps actuals -enguany amb les pantalles i els likes com a protagonistes- sense perdre l'esperit irreverent que l'ha convertit en tot un símbol festiu del Bages.
Com és habitual, el programa del Carnaval de Sallent es pot adquirir als comerços del municipi -i així es col·labora amb l'organització-. L'alternativa, és consultar dia a dia les xarxes del Carnaval per coneixer el detall de les activitats.