Sant Vicenç de Castellet espera més de 800 participants a la rua de Carnestoltes

Sant Vicenç de Castellet ja ho té tot a punt per celebrar una nova edició del Carnestoltes, que tindrà lloc el dissabte 14 de febrer i que preveu reunir més de 800 participants. La rua, de caràcter familiar, popular i festiu, tornarà a omplir els carrers del municipi de disfresses, música i ambient festiu, consolidant-se com una de les més multitudinàries de la comarca.
Una rua consolidada i oberta a tothom
La cercavila de Carnestoltes sortirà a les 5 de la tarda des del carrer Pirineu i recorrerà diversos carrers del municipi fins a arribar a l'Espai U d'Octubre, punt final del recorregut. L'Ajuntament destaca el caràcter participatiu de la rua, oberta a persones de totes les edats i amb una presència destacada de grups, comparses i carrosses, que any rere any contribueixen a fer créixer la festa.
La jornada continuarà a la nit amb un sopar popular a Cal Soler, a partir de les 9 del vespre, organitzat per l'Associació Romans SVC. Tot seguit, la música de La Cabareta i la sessió del DJ Capde posaran el punt final a la celebració, allargant l'ambient festiu fins ben entrada la nit.
Inscripcions i premis de Carnestoltes
El consistori ha obert les inscripcions perquè totes les persones i grups que ho desitgin puguin participar en el concurs de Carnestoltes. Les inscripcions es poden formalitzar a través de la pàgina web municipal i permeten optar a diverses categories: infantil, individual, comparsa i carrossa. A més, el jurat també atorgarà tres premis a l'originalitat i tres més a l'animació, amb l'objectiu de reconèixer la creativitat i l'esperit festiu dels participants.
Enterrament de la Sardina
Els actes de Carnestoltes es clouran el dimarts 18 de febrer amb l'Enterrament de la Sardina. La comitiva sortirà de la plaça de l'Ajuntament a les 7 de la tarda, posant el punt final a uns dies marcats per la disbauxa, la participació i la tradició festiva al municipi.