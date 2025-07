I si et planteges anar a la Festa Major del Xup?

El barri del Xup de Manresa ja ho té tot a punt per donar la benvinguda a una nova edició de la seva Festa Major, que tindrà lloc del divendres 4 al diumenge 6 de juliol. Amb un programa pensat per a totes les edats i amb activitats que combinen tradició, música, esports, jocs i cultura popular, les festes són fruit de l'esforç col·lectiu de l'Associació de Veïns i Veïnes del Xup, que en col·laboració amb diversos veïns i entitats, han bastit una celebració amb un marcat caràcter popular i participatiu.

Divendres 4 de juliol: jocs i escacs per escalfar motors

Tot i que l'acte central serà dissabte, les festes començaran divendres al matí amb una proposta dirigida especialment als més petits: els Espais de joc, una activitat lúdica i educativa que inclourà pinta cares, una zona de slackline, jocs de fusta i un taller de xapes, tot pensat perquè la canalla pugui gaudir de l'inici de les celebracions amb propostes dinàmiques i creatives.

A la tarda serà el torn dels amants dels jocs de taula amb les rondes classificatòries del Torneig d'Escacs, que tindrà continuïtat el dia següent amb les fases finals. Aquesta competició, que ja s'ha convertit en una cita habitual dins del programa de festes, permet als veïns del barri posar a prova la seva estratègia i habilitat en un ambient distès i proper.

Dissabte 5 de juliol: el dia gran de la festa

El plat fort de la Festa Major arribarà dissabte, amb un programa farcit d'activitats des de primera hora del matí fins a ben entrada la nit. La jornada arrencarà a 2/4 de 10 del matí amb un partit de futbol entre els equips veterans del Xup i de Sant Salvador de Guardiola, una trobada esportiva que reforça els llaços entre barris i fomenta l'activitat física entre generacions.

Tot seguit, a les 10, es farà la Plantada de Gegants i, a 1/4 de 12 del migdia, començarà la Cercavila Gegantera, amb la participació de les colles convidades de Fonollosa, Manresa i el Xup. Aquesta cercavila, que recorrerà els carrers del barri, serà un dels moments més emotius de la jornada, ja que inclourà un acte simbòlic d'homenatge a Ferran Camps Cama, qui fou president de l'Associació de Veïns i Veïnes del Xup entre 2013 i 2016. En el marc d'aquest homenatge, es batejarà la plaça dels locals comercials amb el seu nom. En acabar la cercavila, els assistents podran gaudir d'un vermut popular, moment idoni per recuperar forces i compartir l'ambient festiu amb el veïnat.

A la tarda, a partir de 2/4 de 5, el protagonisme tornarà a ser per als infants, amb el Correaigües i la tradicional festa de l'espuma, una de les activitats més esperades per als més petits en aquesta època de calor. En paral·lel, es disputaran les semifinals i la final del Torneig d'Escacs, culminant així la competició iniciada el dia anterior.

A les 7, tindrà lloc el Bingo musical, una activitat que combina música i joc, i que ja s'ha guanyat el seu espai dins del programa festiu. Tot seguit, s'oferiran entrepans de botifarra, que serviran de sopar popular previ als actes de la nit. L'acompanyament musical començarà amb els Balls de Sevillanes, a càrrec de la Casa d'Andalusia de Manresa, que portarà el seu estil i energia al barri.

La nit seguirà amb el concert de rumba amb Marco Deíta i la seva banda, a 2/4 d'11, i finalitzarà amb una sessió de música electrònica i festiva a càrrec del DJ Mark Obel. A més, durant tota la nit hi haurà un Punt Lila operatiu per vetllar per una festa segura i lliure d'agressions sexistes.

Diumenge 6 de juliol: torneig de petanca i comiat de les festes

El darrer dia de la Festa Major s'iniciarà a les 9 del matí amb el tradicional Torneig de Petanca, una activitat que recupera l'esperit de trobada dels clàssics jocs de barri i que sol comptar amb una alta participació, especialment entre la gent gran del Xup.

Una festa feta entre tothom

Des de l'Associació de Veïns i Veïnes del Xup, s'ha volgut destacar l'esperit col·laboratiu de la festa i s'ha fet una crida a totes les persones que vulguin ajudar en el muntatge, convidant-les a acostar-se el mateix dissabte a partir de les 9 del matí per participar en els preparatius i fer possible, un any més, una festa que és de tothom.

Tots els detalls, horaris i informació addicional sobre el programa es poden consultar al llibre de festes 2025, que està disponible en línia a través del web del barri.