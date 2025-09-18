Imagina't obre temporada al Kursaal amb el núvol viatger de Teatre al Detall

La programació familiar d'Imagina't donarà el tret de sortida a la temporada de tardor aquest dissabte, 20 de setembre, amb dues sessions de l'espectacle Núvol gris, gras i gros de la companyia Teatre al Detall. Les funcions tindran lloc a la sala petita del Kursaal de Manresa, a 2/4 de 5 i a les 6 de la tarda, i estan recomanades per a infants a partir d'un any.
Un núvol ple d'aigua i d'aventures
L'obra explica la història d'un núvol viatger que, després de recórrer el món i acumular aigua, s'ha fet gris, gras i gros. Necessita descarregar-se i busca un lloc on la seva pluja sigui útil: netejar carrers, regar camps i omplir rius. Però cada vegada que intenta ploure, algú l'atura, perquè "mai plou a gust de tothom". L'espectacle combina humor, tendresa i un clar missatge ecologista, tot oferint una experiència poètica i delicada per als més petits.
Preus i properes propostes familiars
Les entrades per veure Núvol gris, gras i gros tenen un preu únic de 10 euros (8 euros amb el Carnet d'Imagina't) i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o al web del teatre.
La temporada d'Imagina't continuarà el 28 de setembre amb El gran salt d'El Pot Petit, un doble concert a la sala gran ja amb entrades exhaurides. La programació també inclourà L'Adelina i en Hop de la Cia Txo Titelles (4 d'octubre, Auditori Plana de l'Om), Com els pingüins de la Cia La Bleda (25 d'octubre, Conservatori), Bruixanteris de La Guilla Teatre (15 de novembre), Jo, Tarzan de Festuc Teatre (29 de novembre) i Maure, el dinosaure de la Cia Teatre Nu (13 de desembre).