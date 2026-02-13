«Jan i Júlia i la Misteriosa Llum» torna al Kursaal amb quatre funcions escolars a Manresa

La versió teatral de Jan i Júlia i la Misteriosa Llum tornarà a la sala gran del Teatre Kursaal els dies 17 i 18 de febrer amb quatre funcions matinals adreçades principalment a escolars. La proposta, impulsada pel Servei Educatiu del teatre, comptarà amb la participació de 996 alumnes d'Educació Infantil de 13 centres educatius de Manresa i, com a novetat, també oferirà invitacions per al públic general en part de l'aforament disponible.
Un projecte educatiu que consolida el salt del vídeo a l'escenari
El Servei Educatiu del Kursaal va impulsar l'any passat l'adaptació escènica del vídeoconte editat el 2021, seguint el model de l'espectacle Jan i Júlia i la llegenda de Sant Jordi, que des de fa 16 anys es representa el matí de Sant Jordi al pati del teatre. Amb aquesta aposta, els personatges del Jan i la Júlia van passar del format audiovisual a l'experiència teatral en directe per acostar el patrimoni i les tradicions locals als infants.
En aquesta segona edició, la proposta es consolida amb quatre funcions programades en horari escolar -dues cada dia, a 3/4 de 10 i a les 11- que permetran que gairebé un miler d'alumnes coneguin la història i el simbolisme de la Festa de la Misteriosa Llum a través d'una narració escènica pensada específicament per a públic infantil.
Una història per descobrir la tradició de la Llum
L'argument se centra en la relació entre els dos germans protagonistes. A l'espectacle, la Júlia explica a en Jan l'origen de la Festa de la Misteriosa Llum i, al mateix temps, els infants assistents descobreixen els elements històrics i simbòlics que envolten aquesta celebració tradicional manresana.
La història incorpora curiositats històriques i culturals vinculades a la Llum, com el paper que tenia l'Església al segle XIV o conceptes bàsics relacionats amb l'aigua i el seu recorregut natural. Tot plegat es presenta amb un llenguatge adaptat als més petits i amb una posada en escena que combina narrativa, interpretació i elements visuals.
Un equip artístic i tècnic vinculat al territori
La producció és del Servei Educatiu del Kursaal i compta amb un equip creatiu dirigit per Sílvia Sanfeliu. El text és de Cristina Gonzàlez, la direcció tècnica és de Pere Montoro, les il·lustracions són d'Eva Arimany i la gravació i el muntatge audiovisual han anat a càrrec de Jaume Ferrer.
Els personatges del Jan i la Júlia estan interpretats pels actors Esteve Roig i Núria Masip, que donen vida als protagonistes en aquesta adaptació escènica pensada per connectar amb el públic infantil a través de la proximitat i la interacció directa.
Obertura parcial al públic general com a novetat d'enguany
Com a element nou respecte de l'edició anterior, el teatre ha decidit posar a disposició del públic general part de les butaques de la platea que no quedin ocupades pels centres educatius participants. Aquestes localitats es podran obtenir en format invitació tant a través del web del Kursaal com a les taquilles del teatre. Aquesta obertura permet ampliar l'abast de l'espectacle més enllà de l'àmbit escolar i facilita que famílies i públic interessat puguin accedir a una proposta que combina educació, cultura i tradició local.