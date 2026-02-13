El pregó infantil obre la Festa de la Llum 2026 amb humor i creativitat

Manresa s'ha submergit plenament en la celebració de la Festa de la Llum 2026 amb el tradicional pregó infantil, que aquest divendres al matí ha omplert el saló de sessions de l'Ajuntament. Una seixantena d'alumnes de 6è de primària de l'escola Ítaca han ofert una representació teatral enginyosa, desenfadada i plena d'humor per reviure els episodis clau de la construcció de la Séquia i el misteri de la Llum, connectant la història medieval amb una mirada actual i creativa.
L'acte ha estat encapçalat per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, que ha donat la benvinguda als assistents i ha cedit la paraula a Bernat Bozzo, president de Foto Art Manresa, entitat que enguany assumeix l'organització de la festa amb motiu del seu 50è aniversari.
Nou escenes per reviure el segle XIV
En la seva intervenció, Bozzo ha animat els joves a participar en els actes de la Festa de la Llum, especialment en aquells en què la fotografia tindrà un paper destacat, i ha recordat que es tracta d'una disciplina oberta a tothom.
Tot seguit, l'alumnat ha presentat un pregó estructurat en nou escenes que han rememorat moments cabdals del segle XIV vinculats a la construcció de la Séquia. El muntatge ha combinat rigor històric i imaginació, amb personatges com una missatgera i una secretària molt eixerides, així com nous oficis vinculats a l'època -ebenista, pintor o paletes policromadors- que han contribuït a donar ritme i dinamisme a la representació.
Entre els protagonistes ha destacat un poètic Guillem Catà, l'arquitecte de la Séquia, que en clau humorística era contractat a través d'un anunci publicat a la revista El Divendres. També ha tingut un paper rellevant l'entitat Foto Art Manresa, representada pel carismàtic Fèlix Flaix, un intrèpid fotògraf que viatjava al futur per capturar amb la seva càmera -"un invent que encara no s'ha inventat"- els moments històrics que es desenvolupaven a escena.
La representació ha culminat amb la construcció simbòlica d'un retaule, com a metàfora del treball col·lectiu i de la memòria compartida.
Reconeixements i missatge final
En acabar el pregó, l'alcalde ha lliurat un obsequi -una reproducció de l'escultura La Ben Plantada, de Josep Clarà- als representants del professorat de l'escola Ítaca, Núria Duran Lucas, David Casas Sallés i Cristina Martínez Mestres, així com a dues representants de l'alumnat.
En el seu discurs de cloenda, Marc Aloy ha felicitat els estudiants "per aquest pregó divertit, original i ben treballat sobre la història de la Séquia, una obra d'enginyeria que va permetre portar l'aigua a Manresa fa més de 650 anys". L'alcalde ha subratllat que la representació ha posat en valor "la valentia d'unes persones del segle XIV que van ser un exemple d'inspiració per a les noves generacions" i ha remarcat que "la Manresa d'avui és hereva d'aquests manresans".
També ha destacat la importància que els joves coneguin i difonguin la història local i els valors que se'n desprenen, com el treball conjunt, l'esforç i la tenacitat per assolir grans objectius.
Seguint la tradició, l'acte ha conclòs amb la interpretació dels Goigs de la Misteriosa Llum a càrrec de Laia Vives Torrente (violí) i Ainet Canyadell Pintó (flauta travessera), sota la direcció musical de Núria Duran Lucas.
Posteriorment, a la sala de columnes, dos alumnes i un professor de l'escola Ítaca han signat el Llibre d'Honor de l'Ajuntament en representació del centre, tancant així un acte que ha combinat història, cultura i participació educativa en el marc d'una de les celebracions més emblemàtiques de la ciutat.