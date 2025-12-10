La Coral Escriny proposa un Nadal de ponts musicals amb el seu 57è Concert a Santpedor

La Coral Escriny de Santpedor celebrarà aquest el seu 57è Concert de Nadal, una tradició consolidada del municipi que enguany porta per nom Mosaic i que proposa un viatge per la música coral contemporània d'arreu del món. Els concerts tindran lloc el 25 de desembre i el 10 de gener a l'Auditori del Convent de Sant Francesc.
Un programa que recorre la música coral contemporània
La Coral Escriny presentarà un programa integrat per obres de deu compositors de prestigi internacional, entre els quals hi ha Salvador Brotons, Javier Busto, Anna Campmany, Wei-Pin Chen, Josu Elberdin, Ola Gjeilo, Josep Ollé i Sabaté, Jake Runestad, Eva Ugalde i Josep Vila i Casañas.
Enguany, el fil conductor és Mosaic, una proposta que convida el públic a descobrir la diversitat estilística, cultural i emocional de la música coral actual a través d'un repertori seleccionat amb voluntat de diàleg i connexió.
Una travessa sonora que vol construir ponts
El programa està concebut com una travessa sonora que connecta sensibilitats i cultures, i cada peça és presentada com un pont que uneix realitats diferents sota un mateix impuls humà. Les obres seleccionades parlen de pau, amor i comprensió, reivindicant la capacitat del cant coral per transformar diferències en espais de trobada.
En un moment global marcat per tensions i distàncies creixents, la Coral Escriny proposa un missatge nadalenc que recorda que la música continua sent un llenguatge universal capaç d'apropar-nos. El concert convida a deixar-se endur per aquest diàleg internacional de veus que ressona des de múltiples punts del planeta.
Detalls del concert i acollida del públic
El 57è Concert de Nadal tindrà lloc en dues dates:
- Dijous 25 de desembre de 2025, a les 21 h
- Dissabte 10 de gener de 2026, a les 19 h
Tots dos concerts se celebraran a l'Auditori del Convent de Sant Francesc de Santpedor. La Coral actuarà amb una formació de 65 cantaires, dirigida per Marc Reguant i amb Mònica Ramírez al piano.
Les entrades ja són a la venda al portal de la Coral Escriny. La sessió de Nadal ja té l'aforament gairebé complet, un indicador més de la forta resposta del públic i de l'arrelament d'aquesta cita al calendari cultural de Santpedor.