La Nit de Musikaals tancarà la temporada del Kursaal amb un homenatge als grans musicals de Broadway

La sala gran del Teatre Kursaal de Manresa acollirà aquest dijous, 10 de juliol, a les 8 del vespre, la quarta edició de la Nit de Musikaals, un espectacle que estarà dedicat als musicals de Broadway protagonitzat per vuit artistes de la comarca del Bages. La proposta, que ja té gairebé totes les entrades exhaurides, servirà per acomiadar la temporada del Kursaal i promet una vetllada plena de música i emocions.

Broadway, protagonista

Sota el títol Broadway cantonada Kursaal, aquesta nova edició compta novament amb el cardoní Dídac Flores com a director musical i responsable dels arranjaments, David Pintó a la direcció escènica i Sílvia Sanfeliu com a ajudant de direcció. L'espectacle oferirà música en directe amb Dídac Flores al piano, Carles Ratera al baix i Fani Fortet a la percussió, i inclourà cançons emblemàtiques i d'altres per descobrir, a través de diversos blocs temàtics que recorreran la història del musical.

Les interpretacions aniran a càrrec de Gina Gonfaus, Clara Badia, Aina Serra, Pedro Da Costa, Ferran Soler, Bernat Barat, Ferran Valdívia i Maria Palazón, tots ells amb formació o trajectòria vinculada al Bages. Alguns ja han trepitjat escenaris nacionals i d'altres s'estan obrint camí dins del món del teatre musical.

Un projecte amb arrels al Kursaal

La Nit de Musikaals va néixer al Kursaal de la mà de Jan Buixaderas, Clara Badia i Gina Gonfaus, que van impulsar la primera edició sota el nom De Broadway al Kursaal, amb fragments de clàssics com Wicked, West Side Story o Sweeney Todd. Les dues edicions següents es van dedicar als musicals de Disney. En aquesta ocasió, l'espectacle aposta per Broadway com a eix vertebrador i emocionarà el públic amb sons clàssics, jazz, homenatges personals i novetats actuals.

Les entrades tenen un preu de 18 euros (15 euros amb descompte per majors de 65 anys i Carnet Galliner, i 10 euros per menors de 30 anys) i es poden adquirir a la taquilla del Kursaal o al web de l'equipament.

Vuit talents del Bages sobre l'escenari

La manresana Gina Gonfaus, actual protagonista de Mamma Mia! al Teatre Rialto de Madrid, i Clara Badia, vinculada a Dagoll Dagom i amb una llarga trajectòria al Kursaal, són dues de les ideadores de la Nit de Musikaals. També hi participen Ferran Soler (Artés), que ha actuat al TNC i pròximament estrenarà Germans de sang al Condal; Pedro Da Costa (Sant Fruitós), conegut per la seva participació a Eufòria i ara a El Médico, i Bernat Barat (Cardona), format al Conservatori del Liceu i actual professor de cant. Aina Serra (Manresa) i Ran Valdívia (Castellbell i el Vilar) combinen docència i creació escènica, mentre que Maria Palazón (Cardona), vocal coach i artista multidisciplinària, forma part de diversos muntatges i grups musicals. Tots ells sumaran talents per fer vibrar el Kursaal en aquesta nit especial.