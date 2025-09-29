La Nocturna Vinum donarà dijous el tret de sortida a la 30a Festa de la Verema

El proper dijous 2 d'octubre, Manresa i Artés es convertiran en escenari de la Nocturna Vinum, la cita que obre oficialment la 30a edició de la Festa de la Verema del Bages. Consolidada com una de les activitats més esperades de la tardor, aquesta vetllada nocturna proposa una experiència sensorial que uneix tapes creatives, vins de la DO Pla de Bages i activitats culturals en directe.
La Nocturna Vinum, que ha anat creixent en popularitat al llarg dels darrers anys, es presenta com una oportunitat única per apropar el vi al públic general en un entorn festiu i accessible. Els establiments participants oferiran menús especials i activitats artístiques que reforcen el vincle entre la gastronomia, la música i el patrimoni.
Els preus estan pensats per afavorir la participació: una tapa i una copa de vi per cinc euros, opcions premium per set euros i un pack de sopar amb quatre tapes i dues copes per quinze euros.
Els establiments participants i les seves propostes
La ruta gastronòmica s'escamparà per diversos punts de Manresa i Artés, amb establiments que han dissenyat tapes exclusives per a l'ocasió.
Al VOCI Restaurant, la proposta inclou un parmentier de patata amb ceps i torreznos, un sandvitx de vedella melosa amb suc de rostit i un salmó marinat en suc de remolatxa amb crema d'alvocat, tot plegat amb música d'Ivan Gee i Groovers Parties.
El Kursaal Espai Gastronòmic servirà un montadito de pulled pork amb salsa kimchée i una brandada de bacallà a la mel, acompanyats per la guitarra de Cecili Rueda.
A La Pineda, DJ Kevinleal posarà ritme a tapes com el montadito de truita amb maionesa trufada i pebrots de piquillo confitats i la torradeta de brandada amb ceba cruixent.
El Bimba Restaurant oferirà un menú basat en productes de la comarca: pebrot del piquillo farcit de botifarra negra, broxeta de botifarra amb pebrot escalivat i ensaladilla russa amb picatostes, tot amb música de DJ.
La Torre Busquet presentarà un brioix de salmó amb crema de iogurt, calamars a l'andalusa amb llima i sriracha, i papada confitada cruixent, amb sessió musical de DJ Diana.
El Rooftop de l'Hotelet Manresa unirà gastronomia i patrimoni amb una exposició d'objectes modernistes i una visita guiada, acompanyada d'una torrada amb formatge Brie, ceba caramel·litzada i melmelada de tomàquet.
A Cal Xavi, es podrà tastar la seva popular mini moreneta, mentre que Vinalium Manresa oferirà la seva PizzaVinum en un ambient amb DJ Didi i un photocall.
Finalment, l'Espai Artium acollirà la presentació del llibre Arquitectura rural al terme d'Artés de Valentí Escalé i un concert amb Pol Lupión, tot maridat amb vins i tastets.
30 anys de Festa de la Verema del Bages
La Festa de la Verema del Bages arriba enguany a la seva 30a edició i se celebrarà del 3 al 5 d'octubre, amb Artés com a epicentre. El programa d'activitats serà especialment ampli per commemorar tres dècades de vincles entre vi, territori i cultura.
L'acte inaugural estarà protagonitzat per l'espectacle de dansa La Portadora, que donarà pas a actuacions musicals i degustacions gastronòmiques. Una de les novetats destacades serà la gran trepitjada conjunta de raïm, que reunirà tots els cellers i elaboradors del Bages en un gest simbòlic per celebrar tant els 30 anys de la festa com els de la Denominació d'Origen Pla de Bages.
Durant el cap de setmana, els visitants podran tastar més de 110 referències de vins de 23 elaboradors locals, gaudir d'esmorzars de forquilla i participar en tastos guiats. També s'inaugurarà un mural commemoratiu de grans dimensions dedicat al treball de la vinya i es presentarà la nova Ruta Matacans de la pedra seca, amb visites guiades, demostracions artesanals i degustacions en espais emblemàtics.
Cultura, patrimoni i enoturisme
A més de la programació central d'Artés, altres municipis de la comarca acolliran activitats vinculades a la festa, com la pròpia Nocturna Vinum a Manresa. Concursos, intercanvi de plaques de cava i espais dedicats a la fotografia i a la memòria vitivinícola completaran una agenda que busca fer créixer la projecció enoturística del Bages.
Amb tres dècades de trajectòria, la Festa de la Verema s'ha convertit en una celebració col·lectiva del patrimoni vinícola del territori, una mostra de la seva identitat i un reclam per al turisme cultural i gastronòmic. L'edició d'aquest 2025 vol ser un homenatge a les arrels del territori i un punt de trobada per a tots aquells que viuen i estimen la cultura del vi.