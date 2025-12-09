La plaça Gispert acollirà una ballada de sardanes amb cor i finalitat solidària per La Marató

Manresa celebrarà aquest dissabte 13 de desembre, a les 6 de la tarda a la plaça Gispert, una ballada especial de sardanes que combinarà música en directe amb el cant coral. L'acte, organitzat per Manresa Cultura i l'Ajuntament de Manresa, comptarà amb la participació de la Cobla Lluïsos de Taradell i la Coral FUB Usenior, i inclourà una col·laboració solidària amb La Marató.
Una ballada festiva oberta a tota la ciutadania
La plaça Gispert es convertirà aquest dissabte en l'escenari d'una ballada de sardanes que vol reivindicar la tradició i, alhora, sumar-hi un component cultural i social especial. La cita serà a les 6 de la tarda i s'emmarca en el programa Sardanes a Manresa, impulsat per Manresa Cultura i l'Ajuntament. L'activitat està oberta a totes les persones que vulguin gaudir d'una tarda festiva, ja sigui ballant o simplement seguint les interpretacions.
Coral FUB Usenior, protagonista a la mitja part
Un dels elements destacats de la jornada serà la participació de la Coral FUB Usenior. La formació oferirà un repertori de nadales durant la mitja part de la ballada, incorporant-hi el component nadalenc que acompanya aquestes dates. Les veus del cor ampliaran la proposta musical i oferiran un moment diferent enmig de la programació sardanista.
La Cobla Lluïsos de Taradell, responsable del programa musical
La Cobla Lluïsos de Taradell serà l'encarregada d'interpretar el programa de sardanes. El repertori inclourà peces clàssiques i nadalenques, amb títols com Flors a la Moreneta de R. Vilaresau, Un mar d'aplecs d'Anna Abad, Matins de Sant Jordi de Pau Coma, Nadal prometedor de Francesc Juanola o Aires d'aplec d'Aniol Masadach, entre d'altres. En total, la ballada inclourà nou sardanes amb una selecció variada i pensada per al públic habitual i per a persones que vulguin iniciar-se en la dansa.
Un acte amb vessant solidària
Durant l'activitat, hi serà present la iniciativa Manresa per La Marató, que donarà suport a l'acte i facilitarà que les persones assistents puguin fer les seves aportacions solidàries. L'organització destaca que l'esdeveniment vol ser un espai de trobada, música i participació col·lectiva, amb l'afegit d'ajudar a recaptar fons per a una causa social rellevant.
Organització i suport
La ballada compta amb el suport de Manresa Cultura, l'Ajuntament de Manresa i diverses entitats vinculades a la tradició sardanista de la ciutat.