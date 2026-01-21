La Tresca estrenarà divendres a Sallent l'espectacle «Rau-rau»

El grup de música per a tots els públics La Tresca i la Verdesca presenta Rau-rau, una nova proposta escènica adreçada al públic familiar que explora els sorolls i ritmes que es poden generar amb el propi cos. L'espectacle és fruit d'un treball conjunt amb el dramaturg i director Jordi Palet i Puig i inclou cançons originals creades a partir de poemes que posen el focus en el so, el moviment i el joc corporal. L'estrena tindrà lloc aquest divendres, 23 de gener, a les 6 de la tarda, a l'Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent.
Un nou projecte després de gairebé tres dècades de trajectòria
La Tresca i la Verdesca suma prop de 28 anys portant espectacles i cançons a places, carrers, escoles, teatres i espais diversos. Després de Maquinaigües, la seva darrera producció de sala, el grup ha dedicat els últims mesos a la creació d'aquest nou concert, pensat per ser interpretat en directe i concebut com una experiència musical i escènica.
Creació compartida amb Jordi Palet
El projecte neix de la col·laboració amb Jordi Palet i Puig, membre de la companyia Farrés Brothers, dramaturg i director amb una llarga trajectòria en el teatre familiar. La bona entesa personal i artística, reforçada per experiències prèvies compartides en produccions com L'Endrapasomnis, La nena dels pardals i La Motxilla de l'Ada, va impulsar la creació d'aquest nou espectacle.
A partir d'una idea original de Palet sobre els sons que produeix el cos humà, el director va escriure un conjunt de poemes que La Tresca ha musicat, convertint-los en una col·lecció de cançons. El resultat és un concert construït col·lectivament i pensat per connectar amb infants i adults.
Un equip artístic ampli i especialitzat
Rau-rau compta amb un equip creatiu extens que ha contribuït a donar forma a la proposta. A l'escenari hi actuen Claudi Llobet, Jordi López i Toni López. La dramatúrgia i direcció van a càrrec de Jordi Palet, amb l'acompanyament de Rita Baliarda com a ajudant de direcció en cos i moviment.
L'espectacle també incorpora el disseny d'escenografia de Xavier Erra, el vestuari de Nídia Tusal, el disseny de llums d'Anna Boix i l'espai sonor de Nacho López. La producció és responsabilitat de Gemma Ros.
Residències i presentacions prèvies
Abans de l'estrena, el projecte ha passat per diverses residències de creació i tècniques, així com per presentacions en format work in progress en diferents espais, entre els quals el FIET de Sa Xerxa de Teatre de les Illes Balears, el teatre de la Societat Cultural l'Oliva de Badalona, el Convent de les Arts d'Alcover, el Casal de Vallromanes i el Teatre Margarida Xirgu de Badalona.
Estrena a Sallent
L'estrena oficial de Rau-rau tindrà lloc aquest divendres, 23 de gener, a les 6 de la tarda, a l'Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent, on el públic podrà descobrir aquesta nova proposta musical que convida a escoltar el cos d'una manera diferent.