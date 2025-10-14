L'AFA de l'Escola Sant Ignasi de Manresa organitza un berenar solidari per ajudar la població de Gaza

L'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) de l'Escola Sant Ignasi de Manresa celebrarà aquest divendres 17 d'octubre, de 2/4 de 5 a 2/4 de 6 de la tarda, un berenar solidari per Gaza al pati del centre educatiu. L'acte és obert a totes les famílies i veïns de la ciutat, i té com a objectiu recaptar fons per a l'UNRWA, l'agència de les Nacions Unides que des del 1949 ofereix suport humanitari, educatiu i sanitari a la població refugiada palestina.
Un gest solidari obert a tothom
Durant una hora, el pati de l'Escola Sant Ignasi es convertirà en un espai de trobada i solidaritat, on famílies, alumnes i veïns podran col·laborar comprant begudes i porcions de menjar elaborades per les pròpies famílies del centre. Tots els diners recaptats es destinaran íntegrament a l'UNRWA, que actualment treballa sobre el terreny per donar resposta a la greu crisi humanitària que afecta Gaza i altres territoris palestins.
Segons recorda l'AFA, la situació a Gaza és extrema, amb milers de famílies desplaçades i més de 70.000 víctimes des de l'esclat del conflicte l'octubre de 2023. Amb aquest gest, les famílies de l'escola volen mostrar empatia, consciència i compromís social davant la tragèdia que viu el poble palestí.
Continuïtat en la implicació solidària de l'escola
Aquest berenar solidari s'emmarca en una línia d'accions que l'AFA de l'Escola Sant Ignasi impulsa anualment per donar suport a causes humanitàries. El 2023, l'entitat va organitzar una campanya d'ajuda per a les víctimes del terratrèmol del Marroc, mentre que el 2024 va destinar els fons recollits a ajudar les persones afectades pel pas de la dana al País Valencià.
Ara, amb aquesta nova iniciativa, l'AFA reafirma el seu compromís amb la cooperació internacional i la sensibilització dels infants en valors de justícia, solidaritat i empatia.
L'UNRWA, set dècades d'ajuda a la població refugiada
Els fons recollits es faran arribar a l'UNRWA (Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina), una entitat creada l'any 1949 que dona suport a més de cinc milions de palestins a Gaza, Cisjordània, Síria, Jordània i el Líban. L'agència garanteix serveis essencials com educació, assistència sanitària, ajuda alimentària i protecció de drets bàsics.