Manresa acollirà una conferència sobre l'exili republicà al sud de França (1939-1950)

L'Associació Memòria i Història de Manresa organitzarà aquest divendres una conferència a càrrec de Gentil Puig, exiliat republicà i doctor en Lingüística, que oferirà una mirada en primera persona sobre l'experiència de l'exili al sud de França després de la Guerra Civil.
Un testimoni directe de l'exili republicà
L'Associació Memòria i Història de Manresa presenta aquest divendres 30 de gener, a les 7 de la tarda, la conferència Memòria històrica de l'exili republicà al sud de França de 1939 a 1950, que tindrà lloc al Centre Cultural El Casino, al passeig Pere III de Manresa. La xerrada anirà a càrrec de Gentil Puig i Moreno (El Pont de Vilomara i Rocafort, 1934), doctor en Lingüística romànica per la Universitat de Montpeller i testimoni directe de l'exili republicà.
Fill de Nònit Puig, dirigent bagenc de la Unió de Rabassaires, Gentil Puig va travessar la frontera amb França amb la seva família a primers de febrer de 1939, com tants altres refugiats que fugien de l'avenç franquista. Aquell pas forçat va marcar l'inici d'una nova vida en un país desconegut, en un context de dificultats materials, desarrelament i desconfiança social.
Una trajectòria acadèmica i de compromís social
Instal·lat a França, Puig va desenvolupar una destacada trajectòria en l'àmbit de l'ensenyament de llengües, tant del francès com del català. La seva militància política, sempre vinculada a la ideologia d'esquerres, va influir decisivament en la seva carrera com a sociolingüista. Preocupat per les dificultats lingüístiques de les treballadores espanyoles que servien a les llars franceses, va elaborar un sistema per facilitar-ne l'aprenentatge del francès, una iniciativa que va despertar l'interès de la Universitat de la Sorbona.
A partir de la dècada dels seixanta, també va mantenir una activitat política constant a ambdues bandes de la frontera durant el franquisme, combinant el compromís social amb la tasca acadèmica.
Catalanitat, memòria i identitat
La conferència abordarà què va significar l'entrada sobtada en una nova societat, una nova llengua i unes noves formes de vida, així com les dificultats d'integració i les actituds hostils que molts exiliats van haver de suportar. Puig també reflexionarà sobre el paper de la catalanitat com a xarxa de suport i element de cohesió que va ajudar moltes persones exiliades a refer la seva vida.
Aquesta experiència vital queda recollida en el seu llibre memorialista El passat ens empaita (Pagès Editors, 2012). L'acte serà presentat per Salvador Redó i Martí, president de l'Associació Memòria i Història de Manresa.