Manresa commemorarà el Dia Mundial de les Persones Refugiades amb art, testimoni i reflexió crítica

Amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades, que se celebrarà el 20 de juny, l'Ajuntament de Manresa impulsa dues jornades de sensibilització amb activitats culturals i de reflexió. Les propostes inclouen una exposició artística, un monòleg testimonial i la presentació del llibre La hipocresía solidaria del periodista Agus Morales. L'objectiu és visibilitzar les veus silenciades del desplaçament forçat i promoure una cultura d'acollida i drets.

Una jornada per visibilitzar les veus silenciades

Cada 20 de juny, les Nacions Unides impulsen la commemoració del Dia Mundial de les Persones Refugiades per recordar la realitat de milions de persones obligades a fugir dels seus països a causa de conflictes, persecucions o greus vulneracions de drets humans. En aquest context, Manresa se suma a la commemoració amb dues jornades culturals i reivindicatives, els dies 17 i 18 de juny, al claustre del Museu.

Amb el lema implícit de posar l'art, el pensament crític i el testimoni al servei dels drets humans, les activitats tenen com a objectiu combatre l'estigmatització, donar veu a les persones afectades i generar espais de reflexió col·lectiva sobre el paper de les societats d'acollida.

Dimarts 17: art i testimoni al claustre del museu

La primera de les dues jornades, dimarts 17 de juny a les 6 de la tarda, s'obrirà amb la inauguració de l'exposició Alteritats, una proposta artística col·lectiva creada per tretze alumnes del taller de gravat de l'Escola d'Art de Manresa. El projecte reflexiona sobre els conceptes de refugi i alteritat, i sobre com l'art pot convertir-se en espai d'expressió, denúncia i resistència. La inauguració inclourà una visita guiada a càrrec dels artistes participants.

Tot seguit, l'artista i refugiada colombiana Eddy Yazmin Laverde interpretarà el monòleg Yuyay, una peça de teatre testimonial que narra vivències personals i col·lectives de les víctimes del conflicte armat a Colòmbia, amb especial atenció a la violència que han patit les dones i els territoris explotats. Amb una gran càrrega emocional i crítica, Laverde dona veu a realitats sovint ignorades pels mitjans o silenciades institucionalment.

La jornada clourà amb una taula rodona amb la participació d'Eddy Laverde i alguns dels artistes d'Alteritats, on es debatrà el paper de l'art com a eina de transformació social, de construcció de pau i de reparació simbòlica.

Dimecres 18: literatura i denúncia amb Agus Morales

El dimecres 18, també a les 6 de la tarda i a la mateixa sala del claustre del Museu, se celebrarà la presentació del llibre La hipocresía solidaria, escrit pel periodista i escriptor Agus Morales, director de la revista 5W. L'autor hi analitza el dret al refugi a Europa i els limitis de la solidaritat institucional davant la crisi humanitària que viuen milers de persones desplaçades.

L'acte comptarà amb la participació de l'activista Eulàlia Millaret, membre de l'Associació Catalana per la Pau, amb una àmplia trajectòria en camps de refugiats. A més, es comptarà amb una fila zero amb representants de diverses entitats locals implicades en l'acollida, com Creu Roja, Apip Acam, Fundació Germà Tomàs Canet i la Fundació del Convent de Santa Clara.

Durant l'acte, la llibreria MurMuri posarà a disposició del públic exemplars del llibre.

Una aposta per la sensibilització des de la cultura

Les activitats organitzades en el marc del Dia Mundial de les Persones Refugiades formen part d'un compromís de ciutat amb els valors de la solidaritat, els drets humans i l'acollida. La iniciativa està impulsada per la Regidoria de Cooperació de l'Ajuntament de Manresa, amb la col·laboració del Museu de Manresa i l'Escola d'Art de la ciutat.

Amb propostes que combinen l'art, la literatura i el testimoni de vida, es pretén humanitzar una realitat sovint reduïda a xifres i fomentar la mirada empàtica i crítica de la ciutadania davant els desplaçaments forçats. Alhora, es posa en valor el rol transformador de la cultura com a vehicle de canvi social i com a espai per construir futurs més justos i inclusius.