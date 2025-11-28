La mezzosoprano manresana Marta Valero i el pianista Francisco Poyato protagonitzaran aquest diumenge un concert singular dedicat a l'univers musical de Juli Garreta, en el marc de la programació musical de tardor a Manresa. El recital recupera obres poc conegudes del compositor català coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement i el centenari de la seva mort.
Un recital per redescobrir Juli Garreta
La programació musical de Manresa continua aquest diumenge 30 de novembre, a les 12 del migdia, al teatre Conservatori, amb una proposta especial: L'hora de Garreta, un concert que oferiran la mezzosoprano Marta Valero i el pianista Francisco Poyato. La cita representa una oportunitat per aproximar-se a una faceta menys difosa del compositor català Juli Garreta, conegut sobretot per les seves sardanes, però autor també d'un valuós repertori de cançons.
El recital inclourà peces gairebé inèdites i desconegudes de Garreta, així com obres del seu amic Pau Casals i cançons del seu coetani Maurice Ravel. El programa es completa amb Lieder de Robert Schumann, compositor molt admirat per Garreta i habitual en les vetllades musicals que compartia amb amics.
Garreta, una mirada íntima i personal
Enguany coincideixen dues efemèrides destacades: els 150 anys del naixement i els 100 de la mort de Juli Garreta. L'Ajuntament de Manresa suma així a la commemoració aquest concert que permetrà reivindicar la singularitat del compositor.
Garreta va destacar per la seva capacitat de combinar simplicitat i originalitat, especialment en el gènere de la cançó. Amant del Lieder centreeuropeu -sobretot Schumann i Grieg-, també coneixia bé els recursos harmònics i tímbrics de la música francesa contemporània, inspiració que va incorporar de manera personal i vibrant en les seves pròpies creacions.
Entrades i informació pràctica
Les entrades per al concert tenen un preu general de 18 euros. Per als majors de 65 anys i persones amb Carnet Galliner, el preu és de 15 euros, mentre que els menors de 30 anys poden accedir-hi per només 6 euros. Les localitats es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a través del web del teatre.
El concert es presenta com una oportunitat excepcional per descobrir un Garreta íntim, expressiu i poc conegut, de la mà de dos artistes de prestigi i en un dels escenaris més emblemàtics de la ciutat.