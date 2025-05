Marcel Gros actuarà dissabte al Teatre Conservatori dins de la programació d'Imagina't

La programació per a públic familiar d'Imagina't proposa per aquest dissabte, 10 de maig a 2/4 de 6 de la tarda, al Teatre Conservatori de Manresa l'espectacle Senzillament... (la història més bonica del món), l'última producció del pallasso manresà Marcel Gros, una oda a la vida i a la humanitat, recomanada a partir de 3 anys.

Avui el protagonista vol oferir un espectacle especial... vol trobar "la història més bonica del món"... Va a cercar-la dins dels llibres, dins la seva imaginació, fins i tot amb intel·ligència artificial. Al final s'adona que la "història més bonica del món" és la que estem vivint tots plegats.

Es tracta d'un cant a l'Univers, a la Terra, a la Vida i a les persones, totes diferents però no indiferents, una història on tots som protagonistes, senzillament... la història més bonica del món.

Les entrades per veure Marcel Gros tenen un preu de 10 euros i 8 euros amb el Carnet d'Imagina't i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet.