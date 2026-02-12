Navarcles celebra la Festa Major d'Hivern amb cultura, tradició i carnaval

Navarcles allargarà fins al 22 de febrer una nova edició de la Festa Major d'Hivern, amb un programa que combina cultura popular, literatura, música, tradició i propostes festives per a totes les edats. Durant dues setmanes, el municipi acull activitats en diversos espais amb la voluntat de mantenir viva una celebració arrelada al calendari local.
El gruix dels actes es concentrarà entre el segon i el tercer cap de setmana de febrer, amb propostes que van des de presentacions literàries fins a rues, trobades geganteres i teatre.
Cultura, tradició i festa als carrers
Els dies forts del programa començaran aquest divendres 13 de febrer a les 7 de la tarda, a la plaça Sant Valentí, amb la tradicional Cercavila de les Fogueres de Sant Valentí, amb música i participació d'entitats locals.
Diumenge 15 de febrer la jornada començarà a les 8 del matí davant del Muntané amb la XXXIII Ruta dels Senders, una proposta esportiva amb recorreguts de diferent dificultat. Al migdia, a les 12, el Parc Marcel·lí Monrós serà l'escenari del vermut popular amb música en directe.
Dimarts 17 a les 6 de la tarda, la Biblioteca acollirà la inauguració de l'exposició El món de les papallones i l'hora del conte El conte de la gran viatgera, adreçat al públic familiar.
El dissabte 21 de febrer a les 11 del matí, l'Auditori Agustí Soler i Mas serà l'escenari de la 57a Proclamació del Pubillatge Navarclí. A la tarda, a les 6, el carrer Pau Claris serà el punt d'inici del Carnaval de Navarcles, amb recorregut pels carrers del poble i final al pavelló municipal.
La festa culminarà diumenge 22 de febrer amb la XLIV Trobada de Gegants. La cercavila s'iniciarà a 2/4 de 12 del migdia des de l'edifici verd de l'escola Catalunya i recorrerà diversos carrers fins arribar a la plaça de la Vila, on es farà la mostra de balls.
Febrada '26 amb Bon camí
Un dels plats forts de la Festa Major és la Febrada, amb la representació de la comèdia Bon camí, escrita i dirigida per Jaume Costa, que es podrà veure a l'Auditori Agustí Soler i Mas els dies 14, 16, 20 i 22 de febrer en diferents sessions. L'obra reflexiona, en clau d'humor, sobre la recerca de la felicitat i les decisions vitals.