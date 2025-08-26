Quim Torra reivindicarà el paper de la llengua catalana en una conferència a Manresa

El 131è president de la Generalitat, Quim Torra i Pla, serà a Manresa el pròxim dimecres 3 de setembre per pronunciar la conferència titulada Si la llengua falla, fallarà tot. L'acte, organitzat per la Plataforma per la llengua, tindrà lloc a l'Auditori de la Plana de l'Om a 2/4 de 8 del vespre i vol posar el focus en la importància cabdal de la llengua catalana com a eix vertebrador de la nació i com a eina imprescindible per a la cohesió social i el progrés del país.
Una frase de Fabra com a punt de partida
El títol de la conferència recull unes paraules del mestre Pompeu Fabra, que sintetitzen una de les idees clau del seu pensament: la llengua és la columna vertebral de la identitat catalana. Torra, advocat i escriptor, vol aprofundir en aquesta reflexió i traslladar-la al present, analitzant com el català no només té un valor cultural, sinó també polític i social, en tant que factor de cohesió i de justícia lingüística.
Una mirada al present i al futur del català
En la seva intervenció, Torra abordarà la situació actual de la llengua catalana, marcada per un retrocés en alguns àmbits d'ús i, alhora, per l'aparició de noves oportunitats de revitalització. La conferència pretén ser un espai de debat i de trobada per a totes aquelles persones que comparteixen la preocupació pel futur del català i que entenen que la seva preservació és clau per garantir un projecte de país sostenible i equilibrat.
Quim Torra, advocat i expresident
Quim Torra (Blanes, 1962) és advocat i editor, i va exercir com a 131è president de la Generalitat de Catalunya entre el 2018 i el 2020. Al llarg de la seva trajectòria, ha defensat el paper de la llengua i la cultura catalanes com a elements essencials per al progrés i la projecció internacional del país. A Manresa, recupera aquest fil conductor amb una conferència que, a partir del pensament de Fabra, vol plantejar reptes i propostes de futur.