Sant Joan aposta per la mobilitat sostenible amb una cursa d'orientació

Sant Joan de Vilatorrada donarà el tret de sortida a la Setmana Europea de la Mobilitat 2025 amb una nova proposta: una cursa d'orientació oberta a tots els públics que recorrerà els principals punts d'interès del nucli urbà i del seu entorn natural. L'activitat tindrà lloc el proper diumenge, amb sortida des de la plaça Major a les 9 del matí. No cal experiència prèvia per participar-hi i totes les persones inscrites rebran un obsequi. La cursa vol posar de manifest que és possible desplaçar-se a peu pel municipi sense necessitat d'agafar el cotxe i, alhora, promoure hàbits saludables i respectuosos amb el medi ambient.
Una tercera edició amb novetats
Aquest serà el tercer any consecutiu que el consistori, a través de les regidories de Medi Ambient i Acció Climàtica i Comerç, impulsa activitats en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat. El regidor de Medi Ambient, Toni Dorado, ha destacat la bona acollida que han tingut les propostes en les edicions anteriors i ha remarcat la voluntat d'ampliar el programa per fomentar una mobilitat més sostenible. "Enguany hem volgut ampliar el programa amb noves activitats, i reivindicar així d'una manera lúdica, familiar i saludable una mobilitat sostenible, guanyant espai al cotxe i avançant cap a un poble amb menys contaminació", ha afirmat.
Com a part de les mesures de pacificació del trànsit, el carrer Major quedarà tallat a la circulació entre el dissabte 20 de setembre a les 5 de la tarda i el diumenge 21 a les 5. L'objectiu és que el centre del poble es converteixi en un espai segur i agradable per a les activitats programades.
Tallers, mercat i exposició de vehicles elèctrics
Durant el matí de diumenge hi haurà activitats per a tots els públics. Entre les 11 del matí i les 2 del migdia, es podrà participar en un circuit d'obstacles amb bicicleta i patins, així com en un taller per crear reflectors utilitzant materials reutilitzables. També s'organitzarà un taller per mesurar la qualitat de l'aire en diferents punts del municipi, amb la finalitat de conscienciar sobre l'impacte de la contaminació. A més, l'entitat Voluntàries Mediambientals donarà a conèixer iniciatives locals com el Bosquet de Sant Joan.
Una de les novetats d'enguany serà l'exposició de vehicles elèctrics al carrer Major, gràcies a la col·laboració de Nou Motor. Els visitants podran conèixer models sostenibles i fins i tot provar-ne algun. Paral·lelament, a la plaça Major hi haurà un mercat promogut per l'Associació de Botiguers i Comerciants de Sant Joan, amb una desena de comerços participants. L'espai estarà amenitzat amb música de DJ i un vermut a càrrec d'AMV Live Music. La regidora de Comerç, Judit Sánchez, ha celebrat la revitalització de l'associació comercial i ha destacat que "la coincidència i col·laboració amb la setmana de la mobilitat fa que més gent s'apropi al centre a peu".
Inscripcions i col·laboradors
El programa complet de la Setmana Europea de la Mobilitat i el formulari per inscriure's a la cursa d'orientació estan disponibles al web de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. L'organització compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració de Voluntàries Mediambientals, Sant Joan Comerç, AMV Live Music i Nou Motor.