Taival presentarà el seu primer EP amb un concert gratuït a Sant Joan de Vilatorrada

L'Ateneu La Verbena de Sant Joan de Vilatorrada acollirà aquest divendres 6 de juny el concert de presentació del primer EP del grup Taival, una nova formació de rock indie que irromp amb força a l'escena musical catalana. El concert, amb entrada gratuïta, començarà a 2/4 de 10 del vespre i estarà precedit per servei de sopar des de les 8, en un ambient festiu i proper pensat per al públic local i amant de la música en viu.

Una proposta de rock indie amb arrels al Bages i al Vallès

Taival està format per músics provinents del Bages i del Vallès Occidental i aposta per un so potent i emocional que recull influències clares d'icones com Los Planetas o Fito y Fitipaldis. Amb una sonoritat intensa i cuidada, el grup destaca també per les seves lletres honestes i una actitud directa sobre l'escenari.

Un debut discogràfic amb personalitat

El camino a seguir és el títol del primer treball discogràfic de Taival, un EP que resumeix l'essència del projecte: rock viscut i compromès, amb una aposta clara per connectar amb el públic a través de l'energia i l'autenticitat. El concert d'aquest divendres serà la seva carta de presentació, una oportunitat per escoltar en directe els temes que conformen aquest debut.

Música, gastronomia i ambient de festa

L'esdeveniment combinarà música i gastronomia en un espai acollidor i compromès amb la cultura com és l'Ateneu La Verbena. L'entrada és oberta i gratuïta per a tothom, i els organitzadors conviden el públic a acostar-s'hi tant per descobrir una nova proposta musical com per gaudir d'un vespre de bon ambient i bona música.

Amb aquesta actuació, Taival inicia el seu camí en el panorama musical amb una aposta clara pel directe, la proximitat i una identitat sonora pròpia que vol fer-se un lloc entre el públic amant del rock alternatiu.