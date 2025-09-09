Tres bandes locals estrenen temporada al Kursaal amb concerts Km0 aquest setembre

Aquest setembre, la música de proximitat serà protagonista al Kursaal de Manresa. Tres bandes locals de gèneres ben diferents -Declivi, Barbot i KIW- formaran part de la programació Km0, una iniciativa que ofereix a grups del territori l'oportunitat de presentar els seus treballs en directe en espais emblemàtics de la ciutat. Els concerts tindran lloc entre el 13 i el 21 de setembre, a la Sala Petita i a l'Espai de la Plana de l'Om, i marcaran l'inici d'una nova temporada musical al teatre manresà.
Declivi, rock emergent amb segell manresà
La primera cita arribarà aquest dissabte, 13 de setembre, a les 8 del vespre a la Sala Petita. El grup Declivi, format per joves manresans i bagencs, presentarà el seu segon disc, Guerra endins. La banda va néixer el 2023 de manera gairebé improvisada, en el marc de les festes del barri Vic-Remei de Manresa, però ràpidament va cridar l'atenció del públic i del sector. Després de guanyar el concurs Engresca't i publicar el seu debut Ha canviat tot, Declivi continua la seva trajectòria amb un àlbum que combina l'energia del rock alternatiu amb tocs més melòdics i pop.
Els seus components -Nil Navarro, Víctor Solé, Marc Romera, Max Galindo, Bernat Ledesma i Unai Tenreiro- aposten per un so amb guitarres distorsionades i arranjaments que beuen d'altres gèneres, amb l'objectiu d'explorar noves vies dins el panorama del rock català. Les lletres, carregades de missatge, parlen d'alienació, amor i rebel·lió, tot barrejant balades i cançons de protesta amb peces més irreverents i agressives. El concert al Kursaal servirà per consolidar la seva proposta davant del públic manresà.
Barbot, un viatge a la intimitat a ritme de pop-jazz
Una setmana més tard, el divendres 19 de setembre, també a les 8 del vespre i a la Sala Petita, serà el torn de Barbot. El quintet liderat pel callussenc Xavier Bargués (veu i teclats) presentarà el disc Les coses que no diem, un treball que busca posar música a les emocions i pensaments sovint silenciats. Amb un estil que barreja el pop i el jazz, la banda crea atmosferes íntimes i subtils, plenes de capes de veus i sintetitzadors.
A banda de Bargués, Barbot el completen Jeppe Rasmussen (saxo soprano i sintetitzadors), Joan Urpinell (guitarra elèctrica), Cesc Martorell (baix elèctric) i Coqui Castells (bateria i octopat). Per al concert del Kursaal, comptaran amb la col·laboració dels músics manresans Joan Camps i Gerard Comellas a les trompes, que enriquiran el directe amb noves textures sonores. La seva proposta, amb lletres en català, aposta per una veu pròpia i una sensibilitat desarmant que vol atrapar l'oient en un univers delicat i alhora potent.
KIW, jazz i electrònica en un format trencador
El cicle Km0 es completarà el diumenge 21 de setembre, a les 12 del migdia, a l'Espai de la Plana de l'Om. En aquest cas, el protagonisme serà per a KIW, un trio d'e-jazz que combina jazz, funk i hip-hop amb música electrònica. El grup està format per tres joves músics de la comarca -Pau Jorba (saxo), Artur Ponsà (bateria) i Ferran Rico (baix)-, que després de formar-se a Barcelona continuen la seva carrera acadèmica i artística als Estats Units.
Inspirats per propostes com la del trio Triphasic de Llibert Fortuny, Gary Willis i David Gómez, KIW aposta per les improvisacions i la fusió de llenguatges musicals. En el concert de Manresa, comptaran amb la col·laboració d'Adri Serrano, que aportarà efectes de so i textures electròniques per enriquir encara més l'experiència. La seva actuació s'emmarca dins del cicle 3/4 de Música, dedicat a formats innovadors i de petit format.
Preus i venda d'entrades
Les entrades per als concerts de Declivi i Barbot tenen un preu general de 12 euros, amb descomptes de 10 euros per a majors de 65 anys i per a socis del Galliner, i 6 euros per a menors de 30 anys. El concert de KIW tindrà un preu únic de 6 euros. Totes les entrades es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o bé a través del web del Teatre Kursaal.
Km0, un impuls als artistes del territori
Amb aquests tres concerts, el Kursaal reafirma la seva aposta pel projecte Km0, que té com a objectiu donar visibilitat i suport als creadors locals. Al llarg dels últims anys, aquesta programació ha servit de trampolí per a moltes bandes i artistes emergents que han pogut presentar els seus treballs davant del públic de la ciutat i de la comarca en condicions professionals.
La combinació d'estils -del rock al pop-jazz passant per l'e-jazz- demostra la vitalitat de l'escena musical local i la diversitat de propostes que es generen al Bages i rodalies. A més, l'aposta per la música en català i per les noves sonoritats connecta amb l'esperit d'innovació i arrelament al territori que vol promoure el teatre Kursaal.
Amb aquesta arrencada, el públic manresà té una cita amb tres formacions que, cadascuna amb el seu estil i personalitat, representen la nova fornada de talent musical de proximitat. Declivi, Barbot i KIW enceten el curs amb energia i creativitat, i posen de manifest que la música feta a casa nostra té molt a dir.