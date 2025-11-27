Una lectura dramatitzada a Navarcles posarà en relleu la figura de Margarida Rugall, acusada de bruixa

La biblioteca de Navarcles convida aquest divendres 28 de novembre a les 6 de la tarda a la lectura dramatitzada del text Un ram de Margarides (a cada nínxol de bruixa), de Queralt Riera. La representació anirà a càrrec del grup Lebina, acompanyat de membres del Ballet Jove de Navarcles, i estarà dirigida per Isabel Roca.
El text es basa en un document històric: el judici d'una dona acusada de bruixeria al segle XVI al Pallars. La condemna va ser fruit d'un judici farsa, que evidencia la violència estructural que ja existia envers les dones en aquella època. L'activitat pretén posar en relleu aquesta història i reflexionar sobre les injustícies que han viscut les dones al llarg del temps.
Amb aquesta iniciativa, la biblioteca se suma al projecte 365 Dones l'Any, impulsat pel Teatre Nacional de Catalunya (TNC), que té com a objectiu recuperar el llegat de dones rellevants de la història catalana que sovint no han rebut el reconeixement que mereixien. Enguany, la mirada se centra en Margarida Rugall, coneguda com a Na Rugalla, remeira, llevadora i metgessa del segle XVI, acusada de bruixa.
La lectura dramatitzada és gratuïta i tindrà lloc al Teatre Auditori de Navarcles, oferint al públic una oportunitat per conèixer i reflexionar sobre la figura de Margarida Rugall i la història de la persecució de les dones acusades de bruixeria.