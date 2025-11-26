26 de novembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Plans

Visites dramatitzades faran reviure 760 anys d'història a l'Hospital de Sant Andreu

La iniciativa d'Anderdocs incorpora un vessant solidari per impulsar el futur Espai d'Atenció Integral en Cures Pal·liatives

  • Dues monges mostren l'Hospital de Sant Andreu durant una visita dramatitzada -

ARA A PORTADA

Publicat el 26 de novembre de 2025 a les 09:19

Aquest cap de setmana, l'Hospital de Sant Andreu es transformarà en un escenari viu on els seus més de 760 anys d'història tornaran a prendre forma. Coincidint amb la festivitat de Sant Andreu, l'Associació Cultural Anderdocs proposa un viatge immersiu en el temps a través de visites dramatitzades que recrearan situacions reals que han marcat la vida quotidiana del centre des dels seus orígens.

Les escenes, basades en una rigorosa recerca històrica del l'Centre d'Estudis del Bages (CEB) i de l'historiador Francesc Comas, deriven del treball creat per a les Visites a la Manresa Desconeguda 2023, organitzades per l'Ajuntament de Manresa i el CEB. Ara, el muntatge torna amb força, oferint una experiència cultural que permet descobrir, emocionar-se i comprendre l'evolució de la salut, la cura i la vida hospitalària al llarg dels segles.

Una proposta cultural amb cor solidari

Tot i que l'entrada té un preu simbòlic de 3 euros, l'organització anima els assistents a fer donatius voluntaris destinats al projecte del nou Espai d'Atenció Integral en Cures Pal·liatives, final de vida i dol de Sant Andreu Salut. Aquest futur espai vol oferir un entorn digne, humà i proper, pensat per acompanyar persones i famílies en moments especialment delicats.

Els reserves es poden fer al web de Sant Andreu Salut.

Et pot interessar