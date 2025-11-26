Visites dramatitzades faran reviure 760 anys d'història a l'Hospital de Sant Andreu

Aquest cap de setmana, l'Hospital de Sant Andreu es transformarà en un escenari viu on els seus més de 760 anys d'història tornaran a prendre forma. Coincidint amb la festivitat de Sant Andreu, l'Associació Cultural Anderdocs proposa un viatge immersiu en el temps a través de visites dramatitzades que recrearan situacions reals que han marcat la vida quotidiana del centre des dels seus orígens.
Les escenes, basades en una rigorosa recerca històrica del l'Centre d'Estudis del Bages (CEB) i de l'historiador Francesc Comas, deriven del treball creat per a les Visites a la Manresa Desconeguda 2023, organitzades per l'Ajuntament de Manresa i el CEB. Ara, el muntatge torna amb força, oferint una experiència cultural que permet descobrir, emocionar-se i comprendre l'evolució de la salut, la cura i la vida hospitalària al llarg dels segles.
Una proposta cultural amb cor solidari
Tot i que l'entrada té un preu simbòlic de 3 euros, l'organització anima els assistents a fer donatius voluntaris destinats al projecte del nou Espai d'Atenció Integral en Cures Pal·liatives, final de vida i dol de Sant Andreu Salut. Aquest futur espai vol oferir un entorn digne, humà i proper, pensat per acompanyar persones i famílies en moments especialment delicats.
Els reserves es poden fer al web de Sant Andreu Salut.