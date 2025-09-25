Xavier Ricarte portarà al Conservatori de Manresa un viatge pel nacionalisme musical

El teatre Conservatori de Manresa acollirà aquest diumenge, 28 de setembre, a les 12 del migdia, un concert del pianista manresà Xavier Ricarte. Sota el títol Marcats pel passat, l'artista oferirà un repertori influenciat pel folklore de diferents països, centrat en l'evolució del nacionalisme musical i en la transformació dels seus estils. El programa inclou obres de Beethoven, Albéniz, Ginastera, Chopin i Rakhmàninov.
Una primera part amb Beethoven, Albéniz i Ginastera
El concert constarà de dues parts. En la primera, el públic podrà escoltar una de les sonates de la tercera etapa de Beethoven, escrita quan el compositor alemany ja havia perdut completament l'oïda. A continuació, Ricarte explorarà l'essència del flamenc i el cante jondo a través de Isaac Albéniz, per després traslladar-se fins a l'Argentina amb una obra del compositor Alberto Ginastera, figura clau del segle XX.
El romanticisme europeu i l'exigència de Rakhmàninov
La segona part del recital estarà dedicada a dos grans noms del romanticisme europeu. D'una banda, Frédéric Chopin, amb la seva profunditat lírica i riquesa harmònica, i de l'altra, Serguei Rakhmàninov, de qui Ricarte interpretarà la segona Sonata, considerada una de les peces més complexes i exigents del repertori pianístic universal.
Venda d'entrades
Les entrades per assistir al concert tenen un preu de 15 euros -12 euros amb Carnet Galliner i per a majors de 65 anys, i 6 euros per a menors de 30 anys-. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a través del web del teatre.