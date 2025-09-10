Xuriguera i Faixedas porten «Les mares» al Kursaal en un homenatge ple d'humor i tendresa

La Sala Gran del Kursaal acollirà aquest diumenge, 14 de setembre a les 6 de la tarda, l'obra de teatre Les mares, un muntatge escrit, dirigit i interpretat pels humoristes Carles Xuriguera i Fel Faixedas. L'espectacle ret homenatge a les dones d'una generació que va créixer marcada per la postguerra, combinant humor costumista, surrealisme i moments de gran emotivitat.
Un quartet hilarant i entranyable
Carles Xuriguera i Fel Faixedas, coneguts per la seva complicitat i humor àcid, fan un pas al costat per deixar parlar les seves mares. A l'escenari, el duet es converteix en quartet per donar vida a un espectacle ple de tendresa i autoparòdia. El muntatge utilitza un ritme trepidant i situacions surrealistes per explorar la relació entre fills i mares, tot recordant que, ni tan sols després de la mort, elles deixen de tenir la darrera paraula.
Homenatge a una generació i humor costumista
Amb Les mares, els dos humoristes rendeixen tribut a les dones que van créixer en un context difícil i que han deixat una empremta profunda en la seva manera de veure el món. L'obra barreja l'humor costumista amb moments d'introspecció que emocionen i diverteixen alhora, aconseguint que el públic se senti partícip de les seves vivències i records familiars.
Venda d'entrades
Les entrades per veure Les mares tenen un preu de 20 euros (15 euros per a majors de 65 anys, menors de 30 anys i socis del Carnet Galliner) i es poden adquirir tant a les taquilles del Kursaal com en línia. L'obra promet ser una cita imprescindible per als amants del teatre que busquen una combinació perfecta entre humor, emoció i homenatge generacional.