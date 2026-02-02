Acció Lila reivindica la revolució kurda amb pintades a Manresa en suport a Rojava

Acció Lila, col·lectiu feminista anticapitalista de Manresa, ha dut a terme una acció reivindicativa als carrers de la ciutat amb pintades del lema Jin, Jiyan, Azadî! (Dona, Vida, Llibertat) per mostrar el seu suport a la revolució del poble kurd i al projecte d'emancipació de Rojava. L'acció s'ha fet de manera coordinada amb la Xarxa de Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans (FAPC).
Una acció coordinada als Països Catalans
La iniciativa forma part d'un seguit d'accions impulsades conjuntament per la FAPC en diversos punts del territori per denunciar la situació que es viu actualment al Kurdistan sirià. Les feministes assenyalen el govern de transició sirià, a qui acusen d'haver iniciat una guerra que ha comportat la caiguda de territoris en mans de forces gihadistes i l'alliberament de presos de l'Estat Islàmic.
Alhora, la xarxa també denuncia "el silenci i la complicitat de la Unió Europea" davant l'ofensiva contra l'autonomia de Rojava i el seu projecte polític i social.
El Kurdistan, referent de lluita feminista i col·lectiva
Acció Lila defensa que la lluita del poble kurd és un exemple internacional de resistència i organització popular. Aquest posicionament ja es feia palès en l'article Què ens ensenya el poble kurd?, publicat recentment a la seva revista De la sang del passat en fem futur, on destaquen la força del teixit associatiu kurd, amb partits polítics, organitzacions civils i culturals, sindicats, cooperatives i forces d'autodefensa.
Segons el col·lectiu, un dels elements centrals de la revolució kurda és l'alliberament de la dona, situat al cor del projecte polític i social de Rojava.
Crida al suport internacional
Les feministes recorden que les dones del Kurdistan fa més de catorze anys que es mobilitzen per defensar la pau, la democràcia directa, l'ecologisme i la igualtat. Davant l'obertura de múltiples fronts de conflicte, consideren necessari "cridar al suport internacional des de tots els racons que lluiten pels mateixos ideals".
En aquest sentit, Acció Lila afirma que "la revolució kurda ha estat una font d'esperança i un exemple de determinació pels moviments revolucionaris d'arreu del món" i rebutja que "l'imperialisme i la dominació acabin amb l'autonomia i el projecte d'emancipació col·lectiva de Rojava".
Altres iniciatives de suport
L'acció a Manresa s'afegeix a altres mostres de suport impulsades recentment per la xarxa feminista. El dijous 22 de gener, la FAPC va difondre un vídeo conjunt expressant el seu suport al poble kurd, així com també va donar suport a les mobilitzacions celebrades aquell cap de setmana a Barcelona i València.