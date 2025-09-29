Artés tindrà com a festiu local el dia de la Festa de la Llum de Manresa el 2026

L'Ajuntament d'Artés ha aprovat en el ple de setembre els dos dies festius locals per al 2026, amb una novetat destacada: el municipi celebrarà festa el 20 de febrer, coincidint amb la Festa de la Llum de Manresa -el dia 21 serà dissabte-. Fins ara, i de manera pràcticament ininterrompuda des de fa més d'un segle, els dos festius artesencs eren el dilluns i el dimarts posteriors al primer diumenge de setembre, en el marc de la Festa Major.
Canvi en el calendari festiu
Amb els vots favorables d'ERC, Junts i PSC, el consistori ha decidit mantenir el dilluns de Festa Major, però substituir el dimarts per la festivitat del 20 de febrer. Es tracta d'un canvi rellevant, ja que trenca amb la tradició de celebrar dos dies consecutius al setembre.
El dimarts de Festa Major ha tingut històricament un caràcter propi: antigament les famílies anaven a fonts properes, com la de Casanova o les Tàpies, i al vespre se celebraven balls. En temps més recents, s'ha consolidat la vetllada d'havaneres com a activitat principal.
Amb el nou acord, el municipi tindrà com a dies festius el dilluns de Festa Major i el divendres abans de la Festa de la Llum de Manresa, una data sense vinculació directa amb Artés però que enguany s'ha incorporat al calendari oficial.
La CUP mostra el seu desacord
La CUP, que no té representació a l'Ajuntament, ha emès un comunicat en què es mostra en desacord amb el canvi de festius. Segons la formació, el canvi s'ha aprovat "d'esquena a la ciutadania" i sense un procés de participació obert, més enllà de la consulta a la Unió de Botiguers.
La CUP defensa que Artés ja disposa d'un calendari propi i ric de celebracions, com la commemoració de la Revolta dels Burots del 2 de gener, la Fira de Pasqüetes, la revetlla de Sant Joan o la Festa de la Verema, i considera que no cal incorporar una festivitat aliena. La formació recorda que el 2017 ja va proposar sense èxit que el 2 de gener -data vinculada a la Revolta dels Burots- fos festiu local, com a manera de reforçar la identitat del poble.
Fer poble des del calendari
Amb l'acord adoptat, el 2026 Artés combinarà tradició i novetat en el seu calendari festiu: d'una banda, es mantindrà la jornada clàssica del dilluns de Festa Major; de l'altra, s'estrenarà un nou festiu en sintonia amb la capital de la comarca.