Cardona presenta un projecte de 12,5 milions per transformar i revitalitzar el seu nucli antic

L'Ajuntament de Cardona ha presentat un projecte de rehabilitació i revitalització del nucli antic valorat en 12,5 milions d'euros, amb el qual opta al Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029 impulsat per la Generalitat. La proposta aposta per recuperar l'activitat al centre històric, millorar-ne l'habitabilitat i atreure nous residents i iniciatives econòmiques. Prop de la meitat del pressupost es destinarà a polítiques d'habitatge i un 30% a la millora de carrers, places i zones verdes.
Un projecte per recuperar el cor històric de Cardona
L'Ajuntament de Cardona ha fet públic el seu projecte per optar al nou Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029, un instrument del Govern de la Generalitat que busca donar suport a la regeneració urbana i social dels centres històrics i àrees degradades. En el cas de Cardona, la proposta suposa una inversió total de 12,5 milions d'euros, amb una clara voluntat de revertir la pèrdua d'activitat i de població al nucli antic.
El pla ha estat elaborat a partir d'una diagnosi prèvia en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que ha detectat dues grans problemàtiques: la manca d'accessibilitat i la pèrdua d'habitabilitat. Aquests factors, combinats, han provocat l'abandonament progressiu d'edificis i locals comercials, així com un deteriorament de l'espai públic.
"Ens proposem donar un nou impuls al centre històric, convertint-lo en un espai ple de vida i afavorint el retorn de la població", ha destacat l'alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste, que considera que aquest projecte és un pas decisiu per continuar "construint un municipi viu i ple d'oportunitats".
Per la seva banda, la tinent d'alcaldia i regidora d'Urbanisme i Habitatge, Helena Arnaste, ha subratllat que la proposta és "fruit d'un treball participatiu amb el consens de l'Ajuntament, els veïns, les entitats i els agents socials", i que reafirma el compromís del consistori "amb la transformació urbana i sostenible del centre històric, preservant alhora el patrimoni i la identitat local".
Quatre grans eixos de transformació
El projecte de Cardona s'articula a partir de quatre línies d'actuació principals que volen actuar com a motor de canvi:
- Rehabilitar el parc d'habitatge i oferir habitatge digne, especialment a joves i gent gran, amb ajuts per a façanes, cobertes, interiors, accessibilitat i eficiència energètica.
- Millorar l'espai públic i la mobilitat, amb actuacions a carrers i places que actualment presenten un estat de degradació important.
- Recuperar i ampliar espais verds, amb una visió de sostenibilitat i millora climàtica.
- Reactivar l'activitat econòmica recuperant plantes baixes i locals buits per a usos comercials, empresarials o comunitaris.
Aquest conjunt d'accions busca donar continuïtat al nucli antic com a espai viu, en què la rehabilitació del patrimoni arquitectònic vagi acompanyada de noves oportunitats residencials i econòmiques.
L'habitatge, pilar central del pla
Prop de 5,5 milions d'euros del pressupost total es destinaran a polítiques d'habitatge, fet que converteix aquest àmbit en l'eix més rellevant del projecte.
D'una banda, el consistori promourà dues grans operacions públiques al cor del nucli antic: una a la plaça del Mercat i el carrer Escasany, amb la compra de diverses propietats per construir-hi habitatge, i una segona a la Casa dels Gegants, edifici ja adquirit per l'Ajuntament. Ambdues intervencions permetran crear fins a 20 nous habitatges assequibles destinats a gent gran, joves i famílies en un termini de cinc anys.
D'altra banda, el projecte contempla una línia d'ajuts a privats per incentivar la rehabilitació d'edificis i habitatges. Aquesta partida, que representa prop del 25% del pressupost total, mobilitzarà uns 3 milions d'euros per rehabilitar façanes, cobertes, escales i interiors, així com per millorar-ne l'accessibilitat i l'eficiència energètica.
La necessitat d'aquestes ajudes és evident: el 97% dels edificis del nucli antic són de petits propietaris, i molts requereixen una actuació urgent per evitar la degradació i promoure l'ús residencial. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament vol ampliar el parc de lloguer i facilitar el retorn de residents al centre històric.
Rehabilitar locals i recuperar l'activitat econòmica
Un altre dels reptes del projecte és revertir l'alt nombre de locals buits al nucli antic. Actualment, 100 dels 177 locals existents estan desocupats, una xifra que suposa el 56,5% del total, mentre que el 2012 la proporció era del 44%.
Per donar resposta a aquesta situació, el pla preveu acords amb propietaris de baixos comercials per rehabilitar els espais i oferir-los com a incubadores d'activitat comercial o empresarial. D'aquesta manera, es vol dinamitzar els carrers i facilitar la instal·lació de negocis de proximitat.
En paral·lel, el consistori treballa en una modificació de la clau I del POUM, referida al nucli antic, amb l'objectiu de flexibilitzar els usos i permetre que, en carrers no comercials, els locals buits puguin reconvertir-se en habitatges.
Nous equipaments per reactivar la vida al centre
El projecte també aposta per retornar equipaments municipals al nucli antic i aprofitar plantes baixes com a espais de servei i dinamització social.
Entre les actuacions previstes hi ha:
- L'adquisició dels baixos del carrer Major, 29, per ubicar-hi una sala polivalent i les oficines de l'Agència de Desenvolupament Local Cardona, Solsona i Solsonès.
- La compra dels locals de la Llibreria Mercat i la botiga Pejoan, que acolliran la futura Escola d'Adults.
- L'adquisició de dues finques al carrer Graells, on s'instal·larà un espai per a joves.
Aquestes actuacions responen a una estratègia clara: combinar usos residencials, comercials i comunitaris per afavorir la presència de gent al carrer i la convivència entre veïns, comerços i serveis.
Espai públic, carrers i zones verdes: un nou paisatge urbà
Un altre gran bloc d'inversions -valorat en 3,6 milions d'euros- se centrarà en la millora de carrers, places i aparcaments. L'objectiu és recuperar els principals eixos de circulació i convertir-los en espais accessibles i agradables.
S'hi inclouen actuacions destacades als carrers de la Fira, Cambres, Major i Sant Miquel, així com a les places Santa Eulàlia i de la Fira, on s'hi farà una rehabilitació integral. També es millorarà l'entorn de la Casa dels Gegants, amb intervencions de pavimentació i enjardinament.
Pel que fa als espais verds, el pla preveu una inversió d'1,2 milions d'euros -un 10% del total- per crear nous pulmons verds i contribuir a la millora climàtica. Entre les actuacions més rellevants hi ha la transformació del Parc del Miracle i la creació d'un nou espai verd al carrer Graells, connectant així una xarxa de punts verds dins del nucli antic.
Un projecte de futur amb mirada sostenible i social
El projecte de rehabilitació i revitalització del nucli antic de Cardona no és només una intervenció urbanística, sinó també una aposta per la cohesió social i la sostenibilitat. L'Ajuntament vol que aquesta transformació sigui una oportunitat per atreure nova població, fomentar la vida comunitària i impulsar l'activitat econòmica sense perdre el caràcter històric del municipi.
La proposta presentada al Pla de Barris suposa, segons el consistori, una de les inversions més ambicioses de les darreres dècades i un pas ferm cap a un model de nucli antic habitable, verd i dinàmic. Si la candidatura és seleccionada per la Generalitat, les primeres actuacions podrien iniciar-se a partir del 2026, amb un calendari d'execució que s'estendria fins al 2029.
"Cardona sempre ha estat una vila amb una identitat forta i un patrimoni únic", recorda l'alcaldessa Aliste. "Ara és el moment de donar-li un nou impuls perquè el seu centre històric torni a ser un espai de referència, de vida i de futur".