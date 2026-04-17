Dani Mauriz optarà a renovar l'alcaldia per Junts a Sant Vicenç el 2027

L'alcalde de Sant Vicenç de Castellet, Dani Mauriz, ha anunciat la seva candidatura a les eleccions municipals de 2027 en un acte amb més de 200 assistents, on ha reivindicat la proximitat, ha fet balanç del mandat i ha apuntat els reptes de futur.
Un acte multitudinari amb format proper
L'Auditori M. Carme Grauvilardell de Sant Vicenç de Castellet es va omplir dijous amb més de 200 persones en la presentació de Dani Mauriz com a candidat de Junts per Sant Vicenç de Castellet per a les eleccions municipals de 2027, després d'haver estat ratificat en assemblea el mes de març.
L'acte, conduït en format de conversa amb la periodista Núria Sala, va apostar per mostrar la vessant més personal de l'actual alcalde, més enllà del perfil institucional.
Balanç de mandat i lideratge de proximitat
Durant la intervenció, Mauriz va repassar els tres anys de govern i va posar l'accent en la responsabilitat que implica el càrrec i el contacte directe amb la ciutadania. "No t'imagines què és fer d'alcalde fins que ho vius", va afirmar.
També va reivindicar la continuïtat del model de proximitat que ja va impulsar abans d'arribar a l'alcaldia, assegurant que continua visitant habitatges per escoltar les inquietuds dels veïns.
Participació i mirada col·lectiva
L'acte va incloure intervencions de persones del seu entorn familiar, educatiu i institucional, així com aportacions de veïns que van exposar reptes pendents del municipi. Aquest format va permetre abordar tant la dimensió personal del càrrec com les dificultats i expectatives de la gestió municipal, posant en valor també el treball conjunt dels equips polítics i tècnics.
Decisions complexes i projectes de futur
Mauriz va abordar qüestions com l'increment d'impostos vinculat al pla de sanejament municipal, defensant que són decisions difícils però necessàries. Entre els projectes pendents, va destacar el vial d'accés al polígon de les Vives, que espera culminar abans de final de mandat.
Anunci de candidatura i projecte per al 2027
El moment central va ser l'anunci oficial de la seva candidatura per al 2027. Mauriz va defensar un projecte de continuïtat basat en el creixement equilibrat del municipi, amb àmbits com l'educació, el desenvolupament econòmic, el comerç local i la qualitat de vida.
"Faig un pas endavant perquè estimo aquest poble", va afirmar, tot apel·lant a la implicació de la ciutadania en la construcció del futur de Sant Vicenç de Castellet.