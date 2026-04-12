Anna Llobet tornarà a ser la candidata de Junts per revalidar l'alcaldia a Sant Salvador de Guardiola

Junts per Guardiola ha escollit Anna Llobet com a candidata per tornar a encapçalar el projecte municipal a Sant Salvador de Guardiola en les eleccions previstes per al maig de 2027. La decisió s'ha pres per unanimitat en una assemblea celebrada el mes de març.
Suport unànime de la militància
L'assemblea de Junts per Guardiola ha ratificat sense fissures la continuïtat d'Anna Llobet com a cap de llista, donant així el tret de sortida a la preparació dels comicis municipals. Llobet, actual alcaldessa, buscarà revalidar el càrrec després d'un mandat en què la formació ha governat amb majoria absoluta.
Aquest aval reforça la voluntat del partit de donar continuïtat al projecte polític iniciat fa tres anys al municipi.
Voluntat de consolidar el projecte
Des del govern municipal es destaca la voluntat de repetir uns bons resultats que permetin continuar desplegant les polítiques impulsades durant l'actual mandat. Llobet ha reconegut que governar comporta desgast, especialment en qüestions sensibles.
En aquest sentit, ha assenyalat com a exemple la implantació del nou model de gestió de residus, una mesura que considera necessària tot i generar debat. Amb tot, l'alcaldessa confia que la ciutadania valori la feina feta i la proximitat de l'equip de govern en la resolució dels problemes del dia a dia.