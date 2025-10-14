Dijous es faran treballs d'asfaltatge a la cruïlla del carrer Guimerà amb el carrer Carrió i al carrer del Bruc

L'Ajuntament de Manresa ha informat que, en el marc del Projecte d'obra ordinària per a la millora i ampliació de la urbanització del carrer Guimerà i el tram nord dels Esquilets, Fase 2A -concretament del tram del carrer Guimerà entre el carrer Carrió i el carrer del Bruc (plaça Lluís Companys)-, i les obres de millora de la mobilitat a l'àrea central, Fase 1 Oest del carrer Guimerà, es duran a terme diverses actuacions:
Aquest dijous, 16 d'octubre, de 9 del matí a 2 del migdia, es faran treballs de pavimentació a la cruïlla del carrer Guimerà amb el carrer Carrió. Per aquest motiu, es tallarà el trànsit de vehicles al carrer Guimerà en el tram comprès entre la plaça Neus Català i el carrer Carrasco i Formiguera. També es restringirà el trànsit de vehicles al lateral dels números imparells del Passeig Pere III, des de la plaça Espanya, tot mantenint l'accés per a veïns, vehicles d'accés al pàrquing Europa i vehicles de mercaderies. Els vehicles que accedeixin per plaça Espanya continuaran pel primer tram del passeig Pere III, costat edifici del Casino en direcció a la Muralla.
Per tot plegat, l'accés i sortida de vehicles al carrer Carrió es faran des de la plaça Independència i es garantirà l'accés de vehicles al carrer Carrasco i Formiguera des de la plaça Lluís Companys.
A més, es duran a terme treballs de pavimentació en diversos punts del carrer Bruc, en el tram entre el carrer Guimerà i el carrer Sant Fruitós, afectats per les obres d'urbanització. En aquest cas, el trànsit de vehicles es regularà mitjançant pas alternatiu amb l'ajut de personal d'obra.