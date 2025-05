El Consell Comarcal del Bages, reconegut pel Consorci AOC pel seu acompanyament als municipis

El Consell Comarcal del Bages ha estat distingit pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya en la desena edició dels Reconeixements Administració Oberta 2024, uns guardons que premien anualment els ens locals i comarcals més destacats en la seva tasca per la transformació digital, el bon govern i la prestació de serveis públics digitals.

El reconeixement s'ha atorgat al Consell Comarcal per la seva tasca d'acompanyament tècnic i estratègic als ajuntaments del Bages, en àmbits com l'administració electrònica i el suport digital. Aquesta feina ha permès estendre l'ús efectiu dels serveis digitals arreu del territori, especialment entre els municipis de menor dimensió, contribuint a reduir la bretxa digital institucional i a garantir l'equitat d'accés als serveis públics.

L'encarregat de recollir el guardó ha estat el vicepresident tercer de l'Àmbit de Serveis Interns i Atenció Ciutadana, Jordi Palma, que ha destacat que "aquest reconeixement és un estímul per continuar treballant colze a colze amb els ajuntaments del territori, posant eines digitals al seu abast i assegurant que cap municipi quedi enrere en la transformació de l'administració pública". Per la seva banda, el conseller comarcal de Serveis Tècnics als Municipis, Joan Zapata, ha afirmat que "aquest reconeixement respon al compromís del Consell i del seu personal per ajudar als municipis i fer més accessible l'administració per a tothom. Tenim reptes de present i futur importants en aquest sentit i hem de seguir treballant per ajudar als municipis del Bages i a la ciutadania".

Els Reconeixements Administració Oberta es basen en indicadors objectius i mesurables elaborats pel Consorci AOC a partir de l'anàlisi de dades reals d'ús dels serveis digitals, com ara el nombre de tràmits electrònics, el nivell de transparència o l'ús de la identitat digital. Enguany s'han analitzat gairebé mil ens locals de Catalunya, i s'ha reconegut els més destacats segons la seva tipologia i població.

A més del Consell Comarcal, també han estat guardonats diversos ajuntaments del Bages per la seva bona feina en l'àmbit de l'administració. Concretament, han rebut reconeixement els ajuntaments de Gaià i de Sant Fruitós de Bages, que han estat destacats dins la seva categoria poblacional per l'ús avançat de serveis digitals.