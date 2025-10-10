El Parlament acorda eliminar els barracons de les escoles Valldaura i Les Bases de Manresa

El Parlament de Catalunya ha aprovat una moció impulsada pel grup dels Comuns que inclou l'inici immediat de les obres per eliminar els barracons de les escoles Valldaura i Les Bases de Manresa. La iniciativa forma part d'un pla més ampli per adaptar els centres educatius a l'emergència climàtica, amb mesures de climatització, eficiència energètica i millora d'infraestructures arreu del país.
L'eliminació dels barracons a Manresa, prioritat immediata
El Parlament de Catalunya ha donat llum verda a una moció del grup parlamentari dels Comuns que situa Manresa entre les prioritats del nou pla d'inversions en equipaments educatius. El text, aprovat amb el suport de la majoria de grups, insta el Govern a iniciar de manera immediata les obres per eliminar els barracons de les escoles Valldaura i Les Bases, dos centres que fa anys que funcionen amb mòduls provisionals.
Aquest compromís parlamentari dona resposta a una reivindicació històrica de la comunitat educativa manresana, que reclama solucions definitives a les mancances estructurals d'aquests centres.
A més, la moció preveu la creació d'una comissió de seguiment amb participació de la comunitat educativa i dels ajuntaments, per garantir transparència i equitat territorial en l'execució de les millores.
Climatització i eficiència energètica als centres educatius
El text aprovat inclou també l'impuls de mesures de climatització i modernització dels equipaments educatius. Entre les actuacions previstes hi ha la instal·lació de ventiladors de sostre, sistemes de fred i calor, ombres als patis i fonts operatives.
Aquestes millores s'aplicaran de manera prioritària als centres més vulnerables o amb edificis antics, com els de Manresa, i s'estendran progressivament a la resta del territori.
Segons el diputat dels Comuns Lluís Mijoler, l'objectiu és "garantir que l'escola sigui un espai segur, habitable i saludable" i que cap infant ni docent torni a passar un estiu sense ombra ni aire.
Un pla de xoc contra el dèficit d'inversió educativa
La moció aprovada estableix les bases d'un pla de xoc per revertir el dèficit històric d'inversió en infraestructures educatives i garantir condicions dignes per a l'alumnat i el professorat.
El Govern haurà d'aprovar un protocol de temperatures per a tots els centres educatius, crear un fons econòmic estable per al manteniment i modernització dels edificis, i posar en marxa un mapa interactiu públic per fer seguiment de les actuacions.
Aquestes mesures busquen adaptar el sistema educatiu a l'emergència climàtica i convertir les escoles en refugis climàtics, amb espais interiors adequats i patis amb zones d'ombra.
Impacte directe al Bages
L'aprovació d'aquesta moció té un impacte directe a Manresa i al conjunt del Bages, on diversos centres educatius reclamen millores estructurals des de fa anys.
La eliminació dels barracons de Valldaura i Les Bases suposa un pas endavant en la dignificació de l'educació pública a la ciutat, i s'emmarca en una estratègia més àmplia per garantir infraestructures sostenibles, modernes i saludables.