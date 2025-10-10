L'Arannà explora la tradició musical de les Pitiüses en el seu darrer treball, «Turmarí»

El cant redoblat és una de les formes més antigues de cantar a Eivissa i Formentera, un element clau de la identitat cultural pitiüssa. A Turmarí, el darrer treball de L'Arannà, el duet s'endinsa en aquesta tècnica i en les arrels musicals de les illes, combinant la riquesa de la tradició amb una mirada contemporània. La proposta fusiona instruments tradicionals com les castanyoles eivissenques, el tambor i la flauta amb elements electrònics, i crea un paisatge sonor que uneix arrel i avantguarda. El projecte forma part de l'Obrador d'Arrel, el programa de la Fira Mediterrània de Manresa que impulsa la creació a partir de la cultura popular, i s'estrena aquest divendres a la nit amb les entrades ja exhaurides.
Anna Sala, de Sant Feliu de Guíxols, i Lara Magrinyà, d'Eivissa, es van conèixer a l'Escola Superior de Música (ESMUC), on totes dues estudiaven piano clàssic. Fa cinc anys van decidir crear L'Arannà per desenvolupar el seu propi llenguatge i experimentar amb sons nous. I això és el que han fet des d'aleshores. El seu àlbum de debut va ser La Salamandra, inspirat en l'obra de Mercè Rodoreda, i que fusiona pop electrònic amb influències de música clàssica i cançó d'autor.
Aquest divendres, a la Fira Mediterrània de Manresa, presentaran el seu segon treball, Turmarí, un projecte de recerca i creació basat en la tradició musical d'Eivissa i Formentera. Durant el procés, han encarregat instruments tradicionals a mida a artesans i s'han endinsat en el cant redoblat, la cançó popular "per excel·lència" d'Eivissa i Formentera. "És una tradició molt antiga, realment no se sap quin va ser l'origen, però és creu que és més antic que el català. És realment un tresor patrimonial i ha sigut fantàstic poder agafar aquest material i poder-lo posar en conjunció amb els nostres instruments electrònics, amb la nostra visió una mica eclèctica de fer cançons", subratlla Lara Magrinyà.
El duet explica que ho han fet seguint un procés "molt natural". "Hem agafat la flauta eivissenca de la mateixa manera que hem agafat un sintetitzador. Amb l'objectiu d'apropar aquestes dues cultures sense desvirtuar-ne cap de les dues", explica Magrinyà. I ho fan des de "inquietud, la llibertat, intentant no tenir prejudicis i amb respecte", explica Anna Sala.
Un projecte seleccionat per formar part de l'Obrador d'arrel
Des de fa cinc anys, la Fira Mediterrània de Manresa, a través del projecte Obrador d'Arrel, impulsa i acompanya la creació que parteix de l'arrel tradicional i que posa la mirada al present. Al llarg d'aquest temps, el programa s'ha consolidat com un motor que ha generat mercat per a les propostes d'arrel, ha creat xarxa i ha fomentat maridatges.
Turmarí és un dels projectes seleccionats per l'Obrador d'arrel. Per Lara Magrinyà, del duet l'Arannà, formar-ne part ha estat "clau" per tirar endavant el projecte. "És realment la possibilitat de fer-ho o no. De cop tens un suport econòmic, d'infraestructura i d'una gent que et fa seguiment i et dona l'oportunitat d'estar a la Fira", subratlla Anna Sala.