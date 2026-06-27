El ple de Monistrol aprova mesures per corregir el nou sistema de recollida de residus

El ple de l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat ha aprovat una moció presentada pel grup municipal d'ERC per introduir millores en el nou sistema de recollida de residus. La proposta va rebre el suport d'ERC, el PSC i la CUP, l'abstenció del PP i el vot en contra de Junts, i planteja diverses actuacions per corregir les incidències detectades des de la implantació dels contenidors tancats.
La moció reclama mesures urgents
Entre les iniciatives aprovades destaca la reobertura temporal dels contenidors durant els mesos d'estiu, especialment els destinats a la fracció orgànica i a la resta, amb l'objectiu d'evitar l'acumulació de deixalles i preservar la salubritat pública.
El text també preveu una revisió integral de la distribució dels contenidors, l'impuls d'una campanya informativa per fomentar el reciclatge i el bon ús del servei, exigir a l'empresa concessionària el compliment de les seves obligacions i evitar que la brigada municipal assumeixi tasques que corresponen a l'adjudicatària del servei.
Avaluació del sistema abans de final d'any
La moció estableix igualment que abans d'acabar l'any es presenti una avaluació pública del funcionament del nou model de recollida de residus.
En el comunicat, ERC defensa que la iniciativa respon a les queixes expressades per nombrosos veïns arran dels problemes detectats amb el sistema, com ara acumulacions de deixalles al voltant dels contenidors, males olors, problemes de salubritat i dificultats d'ús per a una part de la ciutadania. El grup republicà assegura que continuarà treballant perquè el servei sigui eficient i sostenible, mentre que critica el vot contrari de Junts, que considera allunyat de les reclamacions veïnals.