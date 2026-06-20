S'enfronta a tres anys de presó per magrejar-li els glutis a una menor a Monistrol

L'Audiència Provincial de Barcelona acollirà el pròxim dijous 25 de juny el judici contra un home acusat d'un delicte d'agresió sexual a una menor d'edat a Monistrol de Montserrat. Els fets van tenir lloc a finals de l'any 2023 i van ser instruïts inicialment pel Jutjat d'Instrucció número 5 de Manresa. En el seu escrit de conclusions provisionals, el ministeri fiscal sol·licita per a l'encausat una pena de tres anys de presó, a més d'una indemnització econòmica pels danys morals causats a la víctima.
Un assalt al mig del carrer amb pretext afectiu
Segons relata el ministeri fiscal en el seu escrit d'acusació, els fets van passar pels volts de les 6 de la tarda del 12 de desembre de 2023. L'acusat, un home major d'edat i sense antecedents penals, es trobava just davant del seu domicili, situat en un carrer del municipi de Monistrol de Montserrat, quan es va apropar a la víctima, que en aquell moment tenia 15 anys.
L'home va abordar la menor i li va etzibar la frase literal: "tinc falta d'amor". Acte seguit, i segons manté la Fiscalia, "amb ànim de satisfer la seva libido", va abraçar la noia per la força i li va abaixar les mans fins als glutis, els quals va magrejar i estrènyer fortament.
L'acusació penal en el marc de la llei del només sí és sí
La Fiscalia considera que aquests fets són legalment constitutius d'un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys. L'acusació tipifica el delicte basant-se en l'article 181.1 del Codi Penal, adaptat segons la redacció de la Llei Orgànica 10/2022, coneguda popularment com la llei del només sí és sí de garantia integral de la llibertat sexual.
A banda dels tres anys de presó, el ministeri públic sol·licita que se li imposi un any de llibertat vigilada un cop hagi complert la pena de reclusió. També demana la inhabilitació especial durant cinc anys per a qualsevol professió, ofici o activitat -sigui retribuïda o no- que impliqui un contacte regular i directe amb persones menors d'edat.
Ordre d'allunyament i indemnització per danys morals
L'escrit de la Fiscalia també posa especial èmfasi en la protecció de la víctima de cara al futur. Per aquest motiu, demana una ordre d'allunyament que prohibeixi a l'home apropar-se a la menor, al seu domicili o a qualsevol lloc freqüentat per ella a una distància inferior a 100 metres. Aquesta prohibició, juntament amb la de comunicar-se amb la jove per qualsevol mitjà verbal, escrit o telemàtic, s'haurà d'estendre durant quatre anys (un any més de la pena de presó sol·licitada).
Finalment, en concepte de responsabilitat civil, el fiscal reclama que l'home indemnitzi la menor, a través dels seus representants legals, amb la quantitat de 2.000 euros a causa dels danys morals derivats de l'agressió.
En la vista oral, que arrencarà a les deu del matí, està previst l'interrogatori de l'acusat i la declaració com a testimoni de la mare de la víctima, a més de l'exploració judicial de la menor.