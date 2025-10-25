El PSC celebra la Festa de la Rosa a Castellnou i enceta el camí cap a les municipals del 2027

La Federació XI del PSC ha celebrat aquest divendres la Festa de la Rosa a Castellnou de Bages per primera vegada. L'acte ha servit per recordar figures històriques del partit, com Anna Balletbó, morta aquesta setmana, i per marcar l'inici de la preparació de les eleccions municipals del 2027.
Castellnou acull per primer cop la Festa de la Rosa
La Festa de la Rosa, una de les cites més emblemàtiques del Partit dels Socialistes de Catalunya, ha reunit aquest divendres al vespre desenes de militants i simpatitzants a Castellnou de Bages. Era la primera vegada que la Federació XI -que agrupa el Bages, el Berguedà i el Solsonès- celebrava l'acte en aquest municipi.
La trobada ha inclòs les intervencions de Lluís Casas, alcalde de Bagà; Èlia Tortolero, primera secretària de la Federació XI, i Lluïsa Moret, viceprimera secretària i portaveu nacional del PSC i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat. Posteriorment, els assistents han compartit un sopar de germanor.
Record i mirada al futur
Durant l'acte s'ha guardat un minut de silenci en memòria d'Anna Balletbó, històrica militant i figura destacada del partit, molt vinculada a la federació.
Aquesta edició ha estat també la primera amb el PSC al capdavant del Govern de la Generalitat, i ha servit com a punt de partida de la preparació de les municipals del 2027, amb l'objectiu d'ampliar la presència socialista a les tres comarques.
Després d'anys marcats pel procés i la pandèmia, la Federació XI ha valorat molt positivament la celebració, que simbolitza una plena recuperació de l'activitat orgànica i de l'ànim col·lectiu per encarar els reptes futurs.