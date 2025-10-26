Els cims del Bages s'il·luminen per recordar els vuit anys de la proclamació de la República

Diversos turons i cims del Bages s'han il·luminat aquest dissabte al vespre en una acció simultània organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. L'acte, celebrat arreu del país, ha commemorat els vuit anys de la proclamació de la República Catalana, el 27 d'octubre del 2017.
Els cims del Bages, encesos per la memòria
El Bages s'ha sumat aquest dissabte al vespre a la il·luminació de muntanyes i turons d'arreu del país, una iniciativa simbòlica amb què s'ha volgut recordar la proclamació de la República Catalana. Entre les 9 i les 12 de la nit, diversos grups de participants han encès farells i torxes a punts emblemàtics del territori com Sant Jeroni, el Coll d'Estenalles, Roques Albes, Collbaix, la Pòpia del Montgròs, el Cogulló de Can Torra i el coll de Can Massana.
Tot i les baixes temperatures i el vent que ha bufat en alguns indrets, l'activitat ha comptat amb una bona participació d'excursionistes que han volgut unir-se a la iniciativa. Des de la plana del Bages, el paisatge s'ha omplert de punts de llum visibles des de diversos municipis, en una imatge carregada de simbolisme.
Una acció estesa arreu del país
La proposta ha estat impulsada impulsada conjuntament per l'ANC i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). En total, una seixantena de cims i turons de tot Catalunya s'han il·luminat de manera simultània, incloent indrets de comarques veïnes com el Berguedà, l'Anoia i el Solsonès.
Segons els organitzadors, l'objectiu ha estat recordar de manera pacífica i simbòlica el compromís amb la República Catalana proclamada pel Parlament ara fa vuit anys, i mantenir viu el missatge de perseverança i dignitat col·lectiva.