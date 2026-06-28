Els Comuns de Navarcles reclamen que el bus pari a l'hospital i a les Bases de Manresa

Navarcles En Comú-Podem portarà al ple municipal de dimarts una moció per reclamar millores en la línia d'autobús que connecta Navarcles amb Sant Fruitós de Bages i Manresa. La proposta demana noves parades a l'Hospital Sant Joan de Déu i a l'avinguda de les Bases, així com recuperar les de l'Estació de Busos-Manresa Alta i la plaça Espanya.
Una moció per millorar les connexions amb Manresa
Navarcles En Comú-Podem ha registrat una moció que es debatrà en el ple municipal del pròxim dimarts 30 de juny amb l'objectiu d'introduir millores en el servei de bus interurbà entre Navarcles, Sant Fruitós de Bages i Manresa. Paral·lelament, la formació ha iniciat una campanya de recollida de signatures per donar suport a la iniciativa.
La principal reclamació és que la línia incorpori una parada a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, per facilitar els desplaçaments de les persones que hi han d'anar per motius mèdics o per acompanyar familiars, sense necessitat de fer transbordaments.
Els Comuns també proposen habilitar una parada a l'avinguda de les Bases de Manresa, argumentant que molts joves de Navarcles cursen estudis postobligatoris a la capital del Bages i que el servei actual no respon adequadament a les seves necessitats de mobilitat.
Recuperar parades eliminades
La moció també planteja recuperar les parades de l'Estació de Busos-Manresa Alta i de la plaça Espanya, actualment suprimides. Segons la formació, això permetria mantenir una connexió directa tant amb els serveis ferroviaris i altres línies d'autobús com amb equipaments educatius, com l'Institut Lluís de Peguera.
Els regidors Josep Joan Roda i Xavier Carrasco emmarquen la proposta en la revisió del servei que va entrar en funcionament fa sis mesos i en les queixes que asseguren haver rebut per part de les persones usuàries. També consideren que és un bon moment per plantejar aquestes millores, coincidint amb el procés impulsat per l'Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages per recollir propostes de modificació del transport interurbà que posteriorment es traslladaran a la Generalitat.
Crida al suport ciutadà
Des de Navarcles En Comú-Podem defensen que la mobilitat i el reforç del transport públic són una prioritat i consideren que les modificacions proposades contribuirien a facilitar l'accés a serveis essencials, als centres educatius i a les connexions amb altres mitjans de transport, alhora que reduirien la dependència del vehicle privat.
Per aquest motiu, fan una crida tant a la ciutadania com a les entitats locals i als diferents grups polítics perquè donin suport a la moció i a la campanya de recollida de signatures, amb l'objectiu que les reivindicacions de Navarcles s'incorporin als futurs acords sobre la millora del transport públic al Bages i arribin al Govern de la Generalitat.