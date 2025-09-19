ERC Bages defensa el model d'immersió lingüística amb mocions coordinades als ajuntaments

Esquerra Republicana de Catalunya al Bages presentarà en els pròxims dies mocions de suport al model educatiu d'immersió lingüística a tots els ajuntaments on té representació, tant al govern com a l'oposició, així com al Consell Comarcal, que presideix. L'objectiu és defensar un sistema que consideren clau per a la cohesió social i la igualtat d'oportunitats, en resposta a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que qüestiona l'ús del català com a llengua vehicular.
Una resposta coordinada a la sentència del TSJC
La iniciativa d'ERC arriba després de la recent decisió judicial que escapça el Decret del règim lingüístic del sistema educatiu no universitari. Aquesta norma blindava l'ús del català com a llengua vehicular a les escoles, i els republicans consideren que la sentència és un nou intent de judicialitzar l'educació. Segons el partit, aquesta acció posa en perill un model que ha estat "un èxit reconegut internacionalment" i que ha garantit que tot l'alumnat assoleixi el coneixement tant del català com del castellà.
ERC argumenta que el model d'immersió ha permès que generacions d'estudiants s'hagin format amb igualtat d'oportunitats i amb ple domini de les dues llengües oficials. Per això, la moció subratlla que la defensa del català a l'escola és una qüestió de drets lingüístics i d'equitat educativa, a més de ser un pilar fonamental per a la cohesió social de Catalunya.
Crida a la unitat política i ciutadana
Les mocions es presentaran de manera coordinada als diferents plens municipals del Bages i al Consell Comarcal, amb la voluntat d'obtenir un ampli suport polític. ERC fa una crida explícita a la resta de grups i a la ciutadania perquè s'adhereixin a la iniciativa i al Pacte Nacional per la Llengua, reforçant així l'ús social del català més enllà de les aules.
El partit també anima els ajuntaments a emprendre actuacions municipals valentes que ajudin a enfortir la llengua en tots els àmbits de la vida pública i privada. "Defensar la immersió lingüística és garantir la convivència i la igualtat d'oportunitats", assenyalen els republicans, que veuen en aquesta acció una manera de protegir un model educatiu que ha estat referent d'inclusió i convivència durant dècades.