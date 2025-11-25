Fals estrena la transformació del carrer de les Escoles

El carrer de les Escoles de Fals ja llueix completament renovat després que l'Ajuntament de Fonollosa hagi inaugurat aquest cap de setmana les obres d'urbanització que transformen el centre del nucli en un espai més segur, verd i pensat per a la ciutadania. L'actuació, la més important de les últimes dècades, ha comptat amb un ampli suport institucional i veïnal.
Una gran illa de vianants al cor de Fals
El projecte converteix l'àmbit en una plataforma única que dona prioritat als vianants i pacifica el trànsit. El carrer, un punt neuràlgic del poble, connecta equipaments com Can Tagore, el consultori, el Casal cultural, la zona esportiva i el parc infantil. Entre les millores, destaca la instal·lació del primer punt de recàrrega per a vehicles elèctrics del municipi.
Durant l'acte inaugural, amb presència de l'alcalde Eloi Hernàndez i Mosella, representants institucionals i un centenar de veïns, es van fer parlaments, es va destapar la placa commemorativa i la celebració es va tancar amb un aperitiu ofert pel Rebost de Fals.
Més verd i confort per al centre
La reforma ha reforçat el caràcter natural de l'espai: s'han preservat tots els arbres existents i plantat prop de 300 plantes aromàtiques autòctones. També s'han instal·lat tendals per generar ombra i un sistema de reg integrat per a la vegetació. L'objectiu és crear un entorn agradable i sostenible per a totes les edats.
Renovació viària i nova senyalització
Paral·lelament, s'han asfaltat diversos carrers del poble, construït cunetes de formigó i instal·lat nova senyalització horitzontal per millorar la mobilitat i la seguretat.
Una inversió estratègica amb suport supramunicipal
El projecte -amb un cost de 836.000 euros- s'ha finançat amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. L'alcalde va destacar la tasca de negociació política que ha permès tirar-lo endavant i l'esforç conjunt de tècnics, empresa i administracions.
Últims retocs i mirada al futur
Tot i que el carrer ja és plenament operatiu, encara resten alguns serrells tècnics, com connexions elèctriques i la instal·lació del paviment del Casal cultural. L'Ajuntament ja treballa en noves fases de millora per continuar guanyant espai públic i avançar en la transformació de Fals.