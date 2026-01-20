Fem Manresa vol que el ple condemni l'operació militar dels EUA contra Veneçuela

Fem Manresa presentarà al pròxim ple municipal una moció per condemnar l'agressió militar dels Estats Units d'Amèrica contra Veneçuela, ocorreguda a principis de gener. La candidatura defensa que la posició del consistori ha de ser clara en defensa del dret internacional, la sobirania dels pobles i el dret a l'autodeterminació, i vincula aquesta condemna amb la necessitat de posicionar-se davant les ingerències de les grans potències.
Condemna d'una operació militar
Segons ha explicat Fem Manresa, la moció que elevarà al ple municipal condemna l'operació militar dels Estats Units d'Amèrica contra Veneçuela que va tenir lloc a principis de gener. La candidatura recorda que aquesta operació ha inclòs bombardejos a Caracas i a altres punts del país, així com el segrest del president veneçolà, Nicolás Maduro, i de la seva dona, Cília Flores, amb un balanç de desenes de víctimes mortals entre militars i civils.
Des de Fem Manresa remarquen que, més enllà de la distància geogràfica, es tracta d'una qüestió política que interpel·la també l'àmbit local, ja que posa en joc principis com la pau, la sobirania i el respecte al dret internacional.
Autodeterminació i sobirania dels pobles
La formació municipalista defensa que rebutjar la ingerència estatunidenca és "la posició més coherent per qualsevol que defensi el dret a l'autodeterminació i la sobirania dels pobles". En aquest sentit, considera que l'acció dels Estats Units constitueix una greu vulneració del dret internacional i un acte d'ingerència militar i política amb l'objectiu d'imposar un canvi de govern alineat amb els seus interessos geopolítics i econòmics.
Fem Manresa apunta especialment al control de recursos estratègics, com el petroli, com un dels motius de fons que, segons la candidatura, explicarien aquesta intervenció a Veneçuela.
Una qüestió que també afecta Manresa
La formació admet que hi pot haver qui es pregunti quin sentit té debatre una moció sobre Veneçuela en un ple municipal. Davant d'això, Fem Manresa argumenta que la defensa de la pau i del dret dels pobles a decidir el seu futur no és una qüestió llunyana ni aliena a la política local.
Segons el grup, permetre que una potència actuï impunement contra un altre país posa en risc la llibertat de qualsevol poble per decidir el seu present i el seu futur. En aquest marc, la candidatura alerta que, després dels fets a Veneçuela, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat altres països del continent americà i ha expressat la voluntat d'annexionar-se territoris com Groenlàndia.
Els acords que proposa la moció
La moció de Fem Manresa no es limita a la condemna de l'operació militar. Entre els acords que es proposen hi ha l'expressió de solidaritat amb el poble veneçolà i l'exigència de l'alliberament de Nicolás Maduro i Cília Flores, així com la denúncia de les ingerències dels Estats Units al conjunt dels pobles del Carib.
El text també rebutja el que la formació considera un paper còmplice de la Unió Europea, de l'OTAN i del govern de l'Estat espanyol, i insta la Generalitat de Catalunya a posicionar-se públicament contra la ingerència estatunidenca. Finalment, la moció expressa el suport a les mobilitzacions i iniciatives solidàries en defensa de la pau i d'una sortida democràtica i sobirana per al poble veneçolà.