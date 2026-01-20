Junts per Manresa reclama fer complir l'ordenança que prohibeix la roba estesa a la via pública

Junts per Manresa portarà al ple municipal d'aquest dimecres una moció per exigir el compliment de l'ordenança de civisme, especialment pel que fa a la roba estesa en façanes visibles des de l'espai públic, i quatre iniciatives de seguiment i preguntes sobre reconeixements pendents, seguretat ciutadana, aparcaments provisionals i les sancions per fotomultes al carrer Barreres.
Una moció per fer complir l'ordenança de civisme
El portaveu del grup municipal, Ramon Bacardit, ha explicat que la moció que presenten al ple se centra en el compliment d'una normativa vigent aprovada pel mateix Ajuntament, l'ordenança de civisme de l'any 2012. Junts defensa que no té sentit aprovar regulacions municipals si després no es vetlla per la seva aplicació efectiva.
La moció posa el focus en l'article 47 de l'ordenança, que prohibeix estendre roba en balcons, obertures i terrasses que donin directament a l'espai públic. Segons el grup, aquesta pràctica té un impacte directe en la imatge de la ciutat, tant per als visitants com per als mateixos ciutadans, en coherència amb el discurs del govern municipal sobre la promoció de la imatge i l'autoestima urbana.
Bacardit ha remarcat que l'ordenança ja preveu mecanismes de flexibilitat, com el preavís i la mediació abans de qualsevol sanció, fet que permet atendre casuístiques diverses. En aquest sentit, Junts insisteix que l'objectiu no és sancionar indiscriminadament, sinó aplicar la norma, informar-ne i, si cal, contemplar excepcions a través de la mediació.
Una problemàtica estesa a tota la ciutat
Des del grup municipal han subratllat que la presència de roba estesa visible des del carrer no és un fenomen concentrat exclusivament al Centre Històric, sinó que es detecta en diversos barris i carrers de Manresa. Aquesta extensió, segons Junts, reforça la necessitat d'abordar la qüestió des d'una perspectiva global de ciutat i no com un problema puntual d'un determinat àmbit urbà.
Quatre iniciatives de seguiment i preguntes
La regidora Lluïsa Tulleuda ha detallat les tres iniciatives que Junts per Manresa presentarà al ple en forma de preguntes. La primera és una pregunta de seguiment sobre el compromís municipal de fer un acte de reconeixement als ciutadans que, fa 25 anys, van cedir l'espai de la pista Castell a la ciutat, un acte que s'havia anunciat que es faria abans d'acabar el 2025.
La segona pregunta se centra en la seguretat i la conflictivitat a l'entorn del carrer Sardana i avinguda Francesc Macià, una zona amb queixes veïnals recurrents per crits, baralles i molèsties, especialment sensible per la proximitat d'equipaments educatius. Junts demana com valora el govern aquesta situació i quines mesures s'estan adoptant.
La tercera iniciativa fa referència a l'adequació com a aparcament provisional d'un descampat privat al carrer Remei de Dalt, utilitzat de manera no regulada pels usuaris de l'hospital, una residència i el CAP del Barri Antic. El grup reclama informació sobre l'estat de les gestions amb la propietat, després que fa més de dos anys el ple aprovés continuar treballant per regular aquest espai.
Prec per anul·lar sancions per fotomultes
Finalment, Junts per Manresa formula un prec a l'alcalde perquè s'anul·lin les sancions imposades arran del canvi d'ubicació de la càmera de fotomultes del carrer Barreres, a l'alçada de la plaça Gispert. El grup considera que el canvi, aplicat amb poc marge d'avís, no es va comunicar prou bé i ha generat multes acumulades a usuaris habituals, especialment vinculats al Conservatori i a centres educatius de la zona.
Junts demana que s'anul·lin les sancions imposades entre l'entrada en vigor del canvi, el 24 de novembre, i el retorn de les vacances, apel·lant al sentit comú i a la necessitat de garantir una informació clara abans d'aplicar mesures sancionadores.